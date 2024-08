In seguito alla recente pubblicazione di una serie di articoli che affrontano il tema della riduzione dei lavoratori sui mezzi e delle difficoltà dell’azienda nella gestione delle attività, è nostra premura fare chiarezza, per poter fornire a tutti i cittadini una visione chiara e completa delle circostanze.

Nel corso degli ultimi mesi l’Azienda si è impegnata al massimo nel supportare l’Amministrazione Comunale nel percorso di rilancio della raccolta differenziata porta a porta; nel dettaglio, attraverso una campagna di comunicazione riguardante la distribuzione dei mastelli e l’avvio del nuovo calendario, impegnandosi, altresì, nell’implementazione di una serie di attività che l’Amministrazione ha ritenuto utili e funzionali al decoro urbano e al benessere della città.

AVR per l’Ambiente S.p.A è un’azienda trasparente che, da sempre, ha scelto di mettersi al servizio delle città in cui opera e che farà tutto quanto necessario per garantire l’erogazione di un servizio efficiente ed efficace sia in termini di decoro che di risultati di raccolta differenziata.

CARICHI DI LAVORO, ASSENTEISMO E RIVENDICAZIONI SINDACALI

Fin dall’avvio del servizio (ottobre 2023), nel cantiere dell’Azienda si è assistito ad un fenomeno alquanto singolare. A fronte di un orario di lavoro 06:00 – 12:20, fin dalle ore 10:30/11:00 circa l’80% delle squadre di raccolta terminava il servizio. Non è difficile comprendere come decine e decine di lavoratori, per almeno un’ora rimanessero inoperosi sul cancello aziendale in attesa delle 12:20 per

poter timbrare e andar via.

È in una logica di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio ma anche, nel caso specifico, nell’ottica di dare la giusta ed equa dignità agli stessi lavoratori che, eravamo certi, auspicassero un rapporto di lavoro proporzionato al salario percepito, AVRpA S.p.A. ha rimodulato alcuni servizi, riducendo in alcuni casi il numero di operatori di alcune squadre di raccolta.

A valle di tale revisione, ancora oggi il fenomeno del rientro in anticipo persiste seppur sensibilmente ridimensionato.

Pur non soffermandosi sul possibile nesso con la suddetta rimodulazione, si è osservato come da qualche settimana il fenomeno delle assenze ha assunto livelli preoccupanti. Senza nulla togliere ai diritti dei lavoratori di usufruire delle ferie, della legge 104 e persino di ammalarsi, i dati ad oggi indicano che a fronte di una indisponibilità giornaliera mediamente di 80 unità (riposi, ferie, l. 104, permessi sindacali), risultano in particolare assenti non meno di 45 lavoratori, di cui: circa 12 per malattia – circa 8/10 non presenti ad inizio servizio – oltre 20 per infortunio.

In merito agli infortuni, si evidenzia che la maggior parte di essi è dovuto a distorsione della caviglia occorsa mettendo il piede in fallo scendendo dal mezzo – trauma al ginocchio occorso urtando contro il mezzo di lavoro nel mentre si immettevano rifiuti al suo interno – trauma contusivo della spalla per lo stesso motivo.

A fronte del suddetto quadro, preme evidenziare come, a dimostrazione dell’impegno profuso quotidianamente per fronteggiare con ogni strumento le problematiche di cui sopra, AVRpA S.p.A. abbia provveduto di recente ad assumere ulteriore personale oltre che ricorrere all’utilizzo dello straordinario con notevoli maggiori costi a proprio carico oltre ad essersi fatta carico, da tempo, di maggiori assunzioni rispetto a quelle previste dal piano industriale.

In ultimo è d’obbligo segnalare che la convocazione dell’assemblea sindacale per sabato 10 agosto nonché la proclamazione dello stato di agitazione appaiono del tutto pretestuose rispetto alla necessità di garantire il servizio pubblico essenziale oltre che non fondati rispetto alla realtà dei fatti segnalati che sono ben diversi in rapporto a quanto rappresentato dalla CISL e in ogni caso non giustificano né spiegano le azioni comunicate anche perché la scrivente società applica in modo regolare il contratto collettivo.

LAVAGGIO STRADALE

E’ stato sollevata la problematica del lavaggio delle strade ovvero dello sbiancamento di quelle in basolato.

Tale problematica è generata da un’errata assimilazione delle attività di lavaggio con quelle di sbiancamento in quanto il servizio attualmente affidato è relativo al solo lavaggio e non allo sbiancamento che è teso alla rimozione delle particelle di nero-gomma lasciate dagli pneumatici, esso può essere eventualmente eseguito su richiesta, con tecniche diverse e tempi di esecuzione, comunque, superiori.

L’Azienda ad oggi, con l’impiego in orario notturno di 2 spazzatrici e 2 idropulitrici, sta svolgendo assiduamente il previsto lavaggio nelle strade indicate dal capitolato, impiegando nello specifico 114 ore settimanali a fronte di 36 ore di lavaggio basolati previste dal capitolato (+300%) peraltro ed attualmente si provvede anche ad effettuare lo sbiancamento di alcune porzioni di basolato pur se non previsto e compensato dal servizio affidato in appalto alla scrivente

Nell’ambito di un assiduo e proficuo confronto con l’Amministrazione e a dimostrazione del continuo impegno profuso da parte dell’azienda – AVR per l’Ambiente S.p.A., si è congiuntamente concordato di intensificare l’attività di lavaggio basolati nonché quella di sbiancamento degli stessi. A tal proposito, a partire dalla prossima settimana, saranno messe in servizio ulteriori due idropulitrici a caldo.

STATO DI FATTO

AVRpA S.p.A può certamente affermare che il personale stanziato a Brindisi lavora in una condizione decorosa, all’interno di una nuova sede, con standard di sicurezza adeguati alle normative e dotato di tutti i DPI necessari al lavoro da svolgere.

Riteniamo altrettanto utile evidenziare che il parco mezzi dislocato presso la sede di Brindisi, ad oggi, è di circa 140 unità a fronte di 123 previste dal capitolato. Di queste unità oltre l’80% è stato acquistato nuovo. Per la manutenzione ordinaria dell’intero parco mezzi sono stati sottoscritti contratti di collaborazione con diverse officine specializzate della zona ed è in fase di realizzazione un autolavaggio interno, in attesa del quale è stato sottoscritto accordo di collaborazione con primario impianto di autolavaggio.

È premura di AVRpA S.p.A, infine, comunicare alla città di Brindisi che, nonostante le difficoltà sopra citate, l’azienda continua a lavorare per fornire il miglior risultato possibile e realizzabile, cercando di risolvere tutte le problematiche che emergono, collaborando con tutti i soggetti che hanno il medesimo obiettivo aziendale e che desiderano vedere Brindisi incoronata come prossima città della cultura; dall’Amministrazione, alle associazioni locali, ai commercianti ai cittadini tutti.

L’Azienda rappresenta di essere aperta al dialogo e incoraggia tutte le parti interessate a contattarla per ulteriori informazioni o per discutere di quanto comunicato in modo diretto e risolutivo col fine di costruire un futuro migliore, insieme.