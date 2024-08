Si avvisa la cittadinanza di Brindisi che dal 5 agosto al 31 agosto prossimo l’orario di esposizione dei rifiuti, seguendo in modo rigoroso il calendario, è previsto dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 5.00 del giorno di raccolta.

Il rispetto dell’orario di esposizione consente di favorire le migliori condizioni lavorative per gli operatori del servizio di raccolta, viste le temperature calde del mese in corso. Pertanto, chiediamo alla cittadinanza di Brindisi la massima collaborazione e rispetto delle nuove disposizioni del servizio.

Di seguito il calendario con i giorni di conferimento:

