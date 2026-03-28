Il Comune di Brindisi ha avviato la procedura per la nomina del nuovo Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi.

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha infatti reso noto l’avvio dell’iter per la designazione della figura che guiderà la Brindisi Multiservizi s.r.l., società partecipata del Comune di Brindisi. La decisione arriva a seguito della revoca del precedente amministratore unico, formalizzata con decreto sindacale del 18 marzo 2026, e della necessità di procedere rapidamente a una nuova nomina.

L’avviso pubblico apre la possibilità di presentare candidature a un ampio spettro di soggetti: cittadini, gruppi consiliari, ordini professionali, associazioni di categoria, organismi di partecipazione ed enti pubblici e privati. Le proposte, pur non vincolanti per il sindaco, dovranno essere motivate e corredate da curriculum vitae, dati anagrafici, indicazione delle cariche ricoperte e autocertificazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente .

Tra i requisiti fondamentali figurano il godimento dei diritti politici, l’assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità o inconferibilità, oltre al rispetto delle disposizioni in materia di incarichi pubblici. È inoltre richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Particolare rilievo assume la condizione attuale della società. Con una successiva errata corrige, l’amministrazione ha chiarito che Brindisi Multiservizi è impegnata nell’attuazione di un piano di risanamento nell’ambito della composizione negoziata della crisi, superando la precedente formulazione che faceva riferimento a una futura procedura di insolvenza.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 3 aprile 2026, tramite consegna diretta, raccomandata o posta elettronica certificata. I tempi stretti evidenziano l’urgenza di assicurare una guida stabile alla società in una fase particolarmente delicata.

L’avviso, pubblicato sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale, segna dunque un passaggio cruciale per il futuro della partecipata comunale, chiamata a consolidare il proprio percorso di risanamento e rilancio.

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