E’ partito oggi lo screening gratuito, con test rapidi per il Covid, della popolazione studentesca volontaria di tutti gli Istituti comprensivi di Brindisi.

L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Brindisi, in collaborazione con l’Asl di Brindisi ed i dirigenti dei nove Istituti comprensivi.

I kit con i tamponi e i dispositivi di protezione individuale sono forniti dall’Asl, e il Comune di Brindisi ha messo a disposizione, come spazio per effettuare i tamponi, il Centro anziani del quartiere Bozzano, situato in via Spagna 16.

I tamponi sono stati effettuati dai medici volontari e dal personale sanitario che hanno offerto la disponibilità e da alcuni medici volontari del CISOM Brindisi (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine Di Malta).

Oggi sono stati sottoposti a screening gli studenti, i docenti e personale ATA dell’Istituto comprensivo Cappuccini.

In particolare lo screening odierno ha riguardato 236 studenti, 67 docenti e 21 impiegati Ata. Tutti i 324 tamponi sono risultati negativi.

Domani lo screening riguarderà l’Istituto comprensivo Paradiso-Tuturano, il 9 l’Istituto comprensivo Sant’Elia-Commenda.

La campagna andrà avanti nella prossima settimana anche per le altre scuole, fino al completamento dei test a tutta la popolazione della scuola che ha aderito.

Il calendario con la data e l’orario in cui recarsi presso il Centro anziani per effettuare il proprio tampone, sarà comunicato alle famiglie dalle scuole.