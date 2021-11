Il Comune di Brindisi ha indetto la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione temporanea di 50 postazioni per l’allestimento di mercatini di Natale e Villaggio a tema per il periodo dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

L’organizzatore dovrà essere un soggetto giuridico (società, associazioni, comitati, associazioni di categoria, Onlus, anche in raggruppamento tra loro) del settore e dovrà garantire:

• il reperimento e montaggio delle strutture (gazebo, casette in legno e/o similari);

• l’allestimento/decorazione delle vie/piazza;

• di provvedere in proprio agli allacci di energia elettrica;

• di provvedere in proprio alla eventuale guardiania delle strutture;

• la selezione degli operatori/espositori garantendo una bilanciata presenza tra merci (oggetti artigianali attinenti con le festività natalizie es. presepi, giocattoli, oggettistica da regalo) ed alimenti. Si specifica che saranno ammessi solo prodotti eno-gastronomici che abbiano una attinenza con le festività in corso (es. dolci, panettoni, prodotti tipici da forno, vini e/o liquori artigianali, conserve/confetture, miele e derivati, salumi e formaggi, castagne) – in particolare sono vietati food-track, vendita di bibite, preparazione e vendita di panini;

• l’organizzazione di eventi e spettacoli di intrattenimento;

• la gestione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi.

I mercatini potranno essere allestiti esclusivamente in corso Umberto, piazza Vittoria mentre il Villaggio a tema dovrà essere allestito nel complesso delle Scuole Pie rispettando le seguenti prescrizioni:

• n.20 postazioni per struttura con misura massima 3X3 metri su Corso Umberto;

• n.20 postazioni per struttura con misura massima 3X3 metri su Piazza Vittoria;

• n.10 postazioni per Villaggio di Babbo Natale per strutture con misura massima 2X2 metri nel complesso Scuole Pie.

Ogni postazione non potrà essere ceduta dall’organizzatore agli operatori ad un prezzo superiore alle 60 euro al giorno (comprensiva di Tosap) IVA esclusa per un totale per l’intero periodo che, pertanto, non potrà superare i 2.040 euro IVA esclusa.

Gli organizzatori interessati dovranno far pervenire la loro proposta, corredata da tutti gli elementi utili alla valutazione della stessa (descrizione delle strutture, layout e allestimento delle vie/piazza, programma e descrizione degli eventi) esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it entro il 22 novembre alle ore 10.

Lo stesso soggetto organizzatore potrà presentare proposte per una o più delle location stabilite.

Nel caso in cui, per una o più location giungano più proposte, si procederà alla valutazione delle stesse, fatta da apposita commissione interna, secondo i criteri previsti dall’avviso.