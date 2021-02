La vita nelle città di provincia scorre monotona, spesso polemica. Negli angoli bui delle Small Town, dietro le porte chiuse, e nel sottobosco, un’insaziabile curiosità ci appassiona fino a scoprire i tesori e i segreti nascosti. Aspetti intriganti che tracciano il percorso del nostro tempo. Si scoprono attività culturali in continua evoluzione, artisti che pubblicano autentici capolavori discografici, cantautori che preparano nuovi brani da presentare in primavera, voci femminili accattivanti e piene di fascino, e un insieme di “ragazzi” di ogni età innamorati della vita e del sapere, capaci di utilizzare il mondo dei social e della comunicazione in modo corretto.

La vita nelle città di provincia è anche questa: creativa, solidale e costruttiva. Basta sollevare il coperchio per scoprire bellezza e arte, anche nei tempi cupi della pandemia.

Nella cosiddetta Città Emergente c’è una nuova e bella voce, forgiata da una verve interpretativa unica, ed ora accompagnata anche da un singolo di sostanza.

Noemi Castagnanova, in arte Like a Nova è una cantautrice e musicista brindisina dal timbro caldo e avvolgente. Voce graffiante, nel 2016 partecipa alla terza edizione del programma RAI “The Voice of Italy”.

Influenzata da sonorità soul, R’n’B e Hip Hop si esibisce in numerosi concerti su tutto il territorio nazionale duettando con Vanessa Hayenes, cantante degli Incognito, e con il celebre rapper Ioria.

A febbraio 2021 pubblica “Ballo da sola” (Red Owl Management/Visory Records/Thaurus), il suo primo singolo, accompagnato da un video clip ufficiale diretto da Domenico Apruzzo.

“Ballo da sola” è nato ad Agosto 2020 da un’idea del producer Daniele Bleedz, un professionista che stimo molto” – racconta Noemi Castagnanova – “Quando mi ha inviato una bozza del sound avevo già chiaro in mente la melodia terminata. Le parole si sono praticamente materializzate sulla carta senza darmi il tempo di rifletterci su. Questo brano parla di me e mi mette completamente a nudo, spogliandomi da uno status che non mi appartiene e mi ripara dalle mie fragilità”.

“Ballo da sola” di Like a Nova è una canzone accattivante, un mix musicale tra moderno e retrò, un beat incalzante, fresco, con un tocco di ironia e leggerezza.

Il primo singolo di Like a Nova potrebbe rappresentare l’inizio di una carriera discografica importante per una cantante determinata, con una bella voce e ricca di talento.

MARCO GRECO