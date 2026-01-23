Banca Popolare Pugliese sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e Unicusano Avellino Basket, in programma domenica 25 gennaio al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Gold Sponsor della società biancoazzurra, BPP accompagnerà i supporters brindisini presenti al palasport durante la serata, per un match importante da vincere e rilanciare le proprie ambizioni di aggancio al vertice del campionato di Serie A2.

Per l’ottava stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese ha sposato il progetto New Basket Brindisi, due eccellenze del territorio accomunate dai valori all’interno dei propri settori alla ricerca della valorizzazione dello stesso attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale.

Palla a due domenica 25 gennaio alle ore 18:00 al PalaPentassuglia.

Grande ex della partita, Andrea Zerini, cinque stagioni consecutive dal 2011 al 2016 in biancoazzurro. Nella sua ultima annata, è stato capitano della Stella Del Sud, con cui, nel 2011/12, ha conquistato la Coppa Italia di A2 e la promozione in Serie A.

Coach Piero Bucchi: “Ritorniamo in campo a distanza di pochi giorni, con voglia di riscatto dopo la sconfitta di Cividale. Incontreremo una squadra di ottimo livello, che ha appena fatto valere tutto il suo valore battendo di venti punti la capolista Pesaro. Occorre recuperare bene le energie e presentarci in campo pronti per una partita molto dura e difficile da conquistare grazie anche al supporto del nostro pubblico”.

La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Il botteghino del palasport sarà aperto domenica dalle ore 16:30 per la vendita dei tagliandi disponibili.

Valtur Brindisi & BPP insieme per una domenica di grande sport!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi