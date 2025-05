A poco più di un mese dall’inizio dell’estate, arriva la conferma ufficiale: Fasano, Carovigno e Ostuni rientrano tra le località italiane premiate con la Bandiera Blu 2025, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle spiagge che si distinguono per qualità ambientale, gestione sostenibile e servizi offerti.

Nel panorama regionale pugliese, che quest’anno ha visto crescere a 27 il numero dei comuni premiati, la provincia di Brindisi si distingue per la riconferma delle sue tre perle costiere. Per Carovigno è la 12esima Bandiera Blu consecutiva, per Fasano la 15esima mentre Ostuni si conferma decana con il suo 31esimo vessillo.

Le amministrazioni comunali di Fasano, Carovigno e Ostuni hanno saputo garantire ancora una volta standard elevati sotto molteplici aspetti: dalla depurazione delle acque alla gestione dei rifiuti, dalla sicurezza dei bagnanti all’accessibilità delle spiagge, senza trascurare la cura dell’arredo urbano e la tutela del patrimonio naturalistico.

Il riconoscimento arriva al termine di un percorso che ha richiesto l’elaborazione di un vero e proprio Piano di Azione per la Sostenibilità, a conferma di un impegno che non si esaurisce con la stagione turistica ma si traduce in politiche ambientali e urbanistiche di lungo periodo. In questo senso, la continuità della presenza brindisina tra le località premiate assume un valore ancora più significativo, soprattutto in un contesto nazionale sempre più competitivo.

La Puglia, insieme alla Calabria, guida la classifica delle regioni italiane con il maggior numero di spiagge premiate: 39 in totale, che valgono alla regione il secondo posto a livello mondiale. Un trend in crescita costante, che testimonia non solo la bellezza dei luoghi ma anche la capacità delle comunità locali di valorizzare e proteggere le proprie risorse.

In un’estate ormai alle porte, Fasano, Carovigno e Ostuni si preparano ad accogliere turisti da tutta Italia e dall’estero, forti di una certificazione che è sinonimo di eccellenza.