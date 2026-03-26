PASSIONE 2026 – BARABBA: LA SCELTA

Nona edizione della Passione di Ostuni

Sabato 28 marzo 2026 · ore 20:30 · Piazza Libertà, Ostuni

Torna a Ostuni l’appuntamento più atteso della settimana santa: Passione, l’evento teatrale di comunità giunto alla sua nona edizione, si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 20:30 in Piazza Libertà, nel cuore della Città Bianca.

Il tema: Barabba, il liberato

Quest’anno il racconto si concentra su Barabba: colui che fu liberato al posto di Gesù. Un personaggio complesso, contraddittorio, rivoluzionario e violento, che si trova improvvisamente libero grazie al sacrificio di un innocente. Un uomo che non ha chiesto di essere salvato, eppure lo è stato.

L’adattamento teatrale – firmato dal regista Giuseppe Ciciriello – porta in scena la storia di questo figlio dell’uomo attraverso quadri scenici, movimenti corali e musica dal vivo: dalla sua giovinezza violenta nelle terre della Giudea, all’incontro con la figura di Gesù Nazareno filtrata attraverso le voci di chi lo ha conosciuto – Maria Maddalena, Simone di Cana, i soldati romani – fino al momento in cui Pilato pronuncia la sua grazia e Barabba si trova faccia a faccia con una libertà che non sa come portare.

Un dramma sull’incontro tra la violenza e la grazia, tra la colpa e il perdono. Una domanda antica che la piazza riapre ogni anno: come si può scegliere l’amore quando si è nati solo per sopravvivere?

Una festa di comunità

Come ogni anno, Passione è un evento che nasce dalla comunità e torna alla comunità. L’Associazione Terra – promotrice dell’iniziativa – si avvale per questa edizione della collaborazione di alcune tra le realtà culturali e sociali più vive del territorio:

· Officina del Sole

· Le Radici del Sud

· Corostuni

· Associazione Filo d’Arianna

Attori, coristi, musicisti e volontari di ogni età daranno vita insieme a uno spettacolo che trasforma la piazza in un luogo di incontro autentico, dove la storia della Passione torna a interpellare il presente.

Le voci dei protagonisti

“Barabba non è un personaggio secondario della Passione: è lo specchio in cui ognuno di noi può riconoscersi. Un uomo che non ha cercato la salvezza, eppure è stato salvato. Portare questa storia in piazza significa chiedere al pubblico di fare i conti con una domanda scomoda: cosa facciamo della libertà che non abbiamo meritato? Il teatro, quando è vivo, non dà risposte – apre ferite necessarie.”

Giuseppe Ciciriello, regista

“Dal 2015 abbiamo mosso i primi passi con poche risorse e tanta fede nel potere della comunità. Oggi ‘Passione’ è riconosciuta ufficialmente dalla Regione Puglia come evento di apertura della settimana santa regionale, e questo ci riempie di orgoglio e responsabilità. Ringrazio di cuore ogni volontario che anno dopo anno mette il proprio tempo e il proprio talento al servizio di questa storia. Un grazie sentito al Comune di Ostuni per il contributo e il patrocinio, alla Provincia di Brindisi per il patrocinio, e alla Regione Puglia per aver creduto in noi fin dall’inizio e per continuare a farlo. Questo riconoscimento non appartiene a noi: appartiene a tutta la città.”

Domenico Lococciolo, Presidente Associazione Terra

Il cast

In scena: Carla De Girolamo, Loris Leoci, Dino Parrotta, Mariangela Chirico, Onofrio Fortunato, Michele Conenna, Angelo Barnaba, Mimmo Anglani, Mimmo Valente.

Informazioni pratiche

Data: Sabato 28 marzo 2026

Orario: ore 20:30

Luogo: Piazza Libertà, Ostuni (BR)

Ingresso: libero e gratuito

Organizzazione: Associazione Terra

Regia: Giuseppe Ciciriello

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