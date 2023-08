Prosegue Bari In Jazz 2023, la XIX edizione del Festival metropolitano dedicato alla musica e ai grandi artisti che affondano le proprie radici nel jazz, nel senso più ampio del termine. Nell’ambito di un lungo e fitto programma che, da luglio a settembre 2023, porta sui numerosi palchi dell’Area Metropolitana di Bari e della provincia di Brindisi artisti provenienti dai quattro angoli del mondo giovedì 10 agosto, a partire dalle 21, lo splendido Minareto di Fasano (BR) ospiterà il cantante e compositore brasiliano Lucas Santtana.

Al secolo Lucas Mascarenhas Santana, è cantautore e produttore nato a Salvador, Bahia, Brasile. Nel suo live show la musica brasiliana si mescola con il jazz e l’elettronica: una musica che arriva, avvolge ed emoziona. Ai canoni della tradizione brasiliana Santtana è ancorato per ascendenza familiare (essendo nipote di Tom Zé) e trascorsi artistici (in gioventù fu membro della formazione che nel 1994 affiancò in tournée Gilberto Gil e Caetano Veloso), ma intende il tropicalismo in chiave evolutiva. “O Paraiso”, il suo nuovo album ci esorta, in dieci canzoni, a modificare la nostra linea di pensiero: Il paradiso esiste, proprio qui, proprio ora. Forse è ferito, ma mostra ancora segni di vita. Siamo responsabili della sua sopravvivenza a lungo termine e anche, in parte, della sua costante metamorfosi.

