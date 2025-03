AIDO MENS SANA MESAGNE – RIVA DEI GRECI BERNALDA 78-80

Mens Sana Mesagne: Martinelli 7, Rollo 8, Potì 17, Falcone, Perrucci, Brunetti 12, Colucci 11, Delle Grottaglie, Gigli 13, Moro, Liace 10. Allenatore: Cosimo Romano.

Riva dei greci Bernalda: Sasso 9, Bieling, Mazburss 28, Urbonas 11, Ostojić, Ferreyra, Tounkara 6, Mazzeo, Ngonga 2, Tarahisa 24, Allenatore: G. Menga.

Parziali: 19-21 23-17 18-22 18-20

Arbitri: Matarazzo e Zuccaro

Seconda sconfitta consecutiva per la Mens Sana Mesagne che nell’ultima giornata della prima fase cede al Riva dei greci Bernalda, mantenendo comunque la testa della classifica in virtù degli scontri diretti. Un segnale di allarme per i mensanini che, pur dovendo rinunciare a Ciccarese e Pazzarelli infortunati, non hanno espresso una buona pallacanestro. Per i lucani coach Menga deve rinunciare per infortunio a Bieling, uno dei suoi ragazzi migliori e manda in campo Sasso, Urbonas, Tarahisa, Mazburss e Ngonga. Coach Romano risponde con Brunetti, Rollo, Colucci, Gigli e Liace. Il primo quarto va avanti senza particolari sussulti, Liace e Gigli guidano la fase offensiva biancoverde, mentre tra gli ospiti subito in evidenza Mazburss che alla fine risulterà il migliore in campo, la sua tripla chiude il primo tempino con il Bernalda in vantaggio 19-21. Nel secondo periodo la Mens Sana continua a soffrire la velocità degli ospiti che allungano con un parziale di 0-7 (19-28) in meno di due minuti di gioco. Pronta le replica dei padroni di casa che ribaltano la situazione con un perentorio 20-3 (39-31) con Colucci, Potì e Brunetti sugli scudi. I lucani non stanno a guardare e con Tarahisa recuperano e vanno al riposo lungo 42-38. Al rientro in campo il Bernalda appare più motivato, ancora con Tarahisa prova a scappare (46-51), ma Brunetti e Potì ribaltano ancora il risultato (60-55). Gli ospiti però non mollano la presa e prima con una tripla e poi con un canestro in penetrazione, Sasso chiude il terzo periodo in parità 60-60. Nell’ultimo quarto si rivede una Mens Sana più determinata, tre triple di capitan Potì e una realizzazione di Colucci, portano la squadra sui binari giusti (71-61. I biancoverdi commettono un grave errore di valutazione, pensando che il compito fosse già finito, smettono di giocare. Il Bernalda ne approfitta subito, realizza quattro triple con Urbonas e Mazburss che riaprono completamente l’esito dell’incontro. (74-72) Gigli e Liace segnalano gli ultimi sussulti (78-75), poi con 2’12” ancora da giocare scompare il canestro per i padroni di casa. Il Bernalda con Tarahisa si porta a +1 (78-79) con 22” ancora da giocare. Coach Romano chiede un time out per organizzare l’attacco della possibile vittoria, ma il tutto si risolve in un pasticcio che lascia i due punti nelle mani della Riva dei Greci. Severa lezione alla capolista che dalla prossima partita non dovrà più sbagliare per evitare di complicare una stagione fino ad oggi molto positiva. In settimana l’ufficio gare della F.I.P. pubblicherà il calendario della fase a orologio tra le prime sei squadre classificate e cioè Mens Sana Mesagne, A.P. Monopoli, Ceglie Basket, Virtus Galatina, Santa Rita Taranto e una tra la vincente di Newgenn Martina e Seagulls Monopoli. Girone con partita di sola andata e le prime due classificate si contenderanno con la prime due classificate del girone A la finale per l’accesso in serie C.

Giada Amatori