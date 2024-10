AIDO MENS SANA MESAGNE – NEWGEN MARTINA 101 – 82

AIDO Mens Sana Mesagne: Scalera 1, Rollo 6, Potì 12, Paciullo 11, Pazzarelli 21, Brunetti 16, Panico 2, Moro, Dellegrottaglie, Gigli 17, Ciccarese 7, Liace 8. Allenatore: Cosimo Romano.

Newgen Marina: Buonfrate 2, Liaci 23, Fedele 6, Devito, Ragusa 9, Prete 23, Mazzarese 2, Agrusta, Valzani 17, Cassano, Marangi. Allenatore: G. Simeone.

Parziali: 27-26 29-21 20-16 25-13

Arbitri: Farina Valaori e Urso.

Terza vittoria consecutiva e testa della classifica per la Mens Sana Mesagne, griffata A.I.D.O., che mantiene l’ imbattibilità in questo inizio di campionato. Partita non semplice per i mensanini, almeno nella prima parte, che hanno affrontato un Martina notevolmente rinforzato rispetto allo scorso anno con l’arrivo di Prete e Mazzarese. Coach Romano ha a disposizione la formazione al completo e manda in campo Pazzarelli, Brunetti, Gigli, Ciccarese e Liace, mentre coach Simone schiera Liaci, Fedele, Ragusa, Prete e Valzani. Tentano subito la fuga Brunetti e compagni con un 8-2, ma la tripla di Valzani, non lascia ampi margini nel vantaggio dei padroni di casa. La Mens Sana conduce ancora con Gigli e Pazzarelli ai quali risponde il Martina con Liaci, spesso lasciato inspiegabilmente solo, che piazza 14 punti nel tempino con due triple. Le difese sono allegre da entrambe le parti e gli attacchi vanno a nozze. Ancora Liace con una serie di tiri liberi, porta gli ospiti prima in parità (17-17) e successivamente passano in vantaggio con Prete. Brunetti chiude il tempino con la Mens Sana che ritorna a condurre 27-26. Nel secondo periodo i padroni di casa sono più determinati, un parziale di 10-0 (36-26) e 2’15” giocati con Pazzarelli e Ciccarese in evidenza, portano i biancoverdi alla prima vera fuga. Un gioco da tre punti di Prete rimette in moto i tarantini, ma Potì, una tripla di Liace e poi Gigli rimettono a distanza di sicurezza i padroni di casa (48-41). I mensanini cedono ancora in difesa, Prete e Fedele ne approfittano per rosicchiare nel punteggio, poi una tripla ancora di Liace e un gioco da tre punti di Ragusa conducono le squadre al riposo lungo con l’AIDO Mesagne in vantaggio 56-47. Nel terzo periodo l’andamento della partita non cambia, Coach Romano pesca a piene mani in panchina trovando sempre giuste risposte dai suoi ragazzi, gli ospiti cominciano ad accusare la fatica e calano notevolmente le soluzioni in attacco. Pazzarelli e Brunetti continuano a realizzare con regolarità, mentre Prete, Liace e Valzani cercano come possono di contenere i danni. Il canestro di Liaci porta i padroni di casa a +17 (75-55), ma uno sbandamento difensivo permette agli ospiti di rientrare con un parziale di 1-8 ad una cifra di ritardo (74-63). Pazzarelli chiude la terza frazione con i biancoverdi sul 76-63. Nell’ultimo quarto i padroni di casa continuano a condurre agevolmente la gara, due triple di Paciullo e una di capitan Potì con un altro parziale di 9-2 (85-65), segnano un solco definitivo tra le due formazioni. Prete, tra gli ospiti, è l’ultimo ad arrendersi, ma davanti alla forza della Mens Sana di questa sera c’era davvero poco da fare. Spazio alla fine anche per il giovanissimo Scalera, 15 anni, che trova spazio e tempo per scrivere il primo punto in un campionato di “grandi”. Buona in generale la prova dei mensanini, specialmente nella fase di attacco dove in alcuni momenti diventano inarrestabili, qualcosa invece da rivedere nella fase difensiva dove in alcuni momenti si notano evidenti rilassamenti generali. Il prossimo turno vedrà la Mens Sana Mesagne impegnata a Monopoli con la neo promossa Studio 3A Seagulls, sabato 2 novembre alle ore 18:30 presso la tensostruttura.

Amatori Giada