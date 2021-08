Ennesima notte dal cielo rosso per Brindisi.

E non il rosso del bel tempo sperato ma quello dei veleni della torcia del petrolchimico.

Adesso basta, la misura è colma.

Le manutenzioni preventivamente comunicate dall’azienda sono finite da tempo ma questi episodi intollerabili continuano a verificarsi con una ciclicità che non può più essere sopportata.

Siamo con il Sindaco Riccardo Rossi in questa battaglia per il futuro della città e per la salute dei suoi abitanti: la presenza dello stabilimento va posta in discussione con il gruppo Eni e con il Governo.

Quello del lavoro è un ricatto che ha tenuto sotto scacco la città per tanto troppo tempo e con tanti troppi morti in quasi tutte le famiglie.

Brindisi vuole vivere.

Dopo aver chiuso la stagione del carbone è tempo ormai di chiudere anche quella delle torce e dei veleni.

Brindisi Bene Comune