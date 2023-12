Ci rivolgiamo al Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, Sindaco del comune di Mesagne, con l’intento di sollevare una questione di estrema importanza per la nostra comunità.

È noto che il Sindaco Matarrelli è giustamente molto attivo nel suo ruolo a Mesagne, ma è assente quale Presidente della nostra Provincia nella città di Brindisi, dove la questione del Deposito GNL sta suscitando legittime preoccupazioni.

Invitiamo pertanto il Presidente della provincia di Brindisi Matarrelli ad assumere sul tema una precisa posizione e ad organizzare un consiglio monotematico in provincia dedicato alla delicata questione del Deposito GNL a Brindisi. Tale atto consentirebbe una discussione approfondita e trasparente su un argomento di cruciale importanza per la sicurezza e lo sviluppo economico della nostra comunità.

Inoltre, suggeriamo di confrontarsi con le cittadine e i cittadini di Brindisi e i rappresentanti di tutte le forze politiche, sindacali e ambientaliste che hanno nel tempo pubblicamente documentato la loro opposizione al deposito GNL a Brindisi. Un dialogo aperto e collaborativo è essenziale per trovare soluzioni condivise e per affrontare le legittime preoccupazioni della popolazione.

È fondamentale che il Presidente della Provincia Matarrelli prenda una posizione formale e attiva sulla questione, adeguata alle sue competenze istituzionali e responsabilità, anche sollecitando con urgenza il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a procedere al Riesame per la Revoca dell’Intesa Stato/Regione sull’autorizzazione al deposito costiero Gnl di Edison, evidenziando così di essere presente anche nella città di Brindisi e di impegnarsi attivamente nel trovare soluzioni che salvaguardino il benessere, la sicurezza e lo sviluppo della nostra comunità.

Insieme possiamo fare la differenza. Facciamo sentire la nostra voce per un futuro sicuro e sostenibile per Brindisi!

Brindisi Bene Comune

Alleanza Verdi e Sinistra