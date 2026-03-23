Finalmente, anche a Brindisi ci sarà un lido attrezzato con area cani e totalmente pet friendly, dove gli amici a quattro zampe potranno godersi, insieme ai loro padroni, il sole e il mare del litorale brindisino. Presso il lido Beach One di Brindisi sono, infatti, in via di realizzazione ben 4 aree attrezzate pensate per i migliori amici dell’uomo e create a loro misura. In nessun lido della provincia brindisina sono presenti aree di questo tipo. Un elemento che colloca il lido gestito da Rossella Armentani come il più pet friendly dell’intero territorio. La struttura sta creando un modello basato su postazioni indipendenti e servizi specifici per gli animali, con l’obiettivo di superare le tradizionali limitazioni di accesso alle spiagge.

Ecco le caratteristiche dell’opera:

• Postazioni private: ogni spazio è dotato di ombrellone, lettini e recinto dedicato, per garantire libertà di movimento al cane in condizioni di sicurezza.

• Area dedicata con vista mare: le postazioni sono collocate in una zona separata, pensata per assicurare tranquillità e una migliore convivenza tra ospiti.

• Servizi essenziali per gli animali: disponibilità costante di acqua, zone d’ombra e ambienti curati per il benessere dei cani.

• Accesso al mare: è consentito agli animali entrare in acqua per rinfrescarsi, nel rispetto delle regole della struttura.

“Abbiamo voluto – spiega Rossella Armentani – fornire un ulteriore servizio ai nostri utenti, pensato per accontentarli in tutto e per tutto. La creazione delle postazioni è una risposta concreta alla crescente domanda di spazi balneari accessibili anche agli animali domestici, offrendo un servizio strutturato, regolamentato e pensato per le loro esigenze. Per noi del Beach One è fondamentale rendere la nostra spiaggia sempre più inclusiva, nel rispetto delle esigenze di ogni nostro ospite”.