I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno arrestato, in flagranza di reato, Fabio Longo, 29enne del luogo, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, l’uomo, in questo centro cittadino, alla guida della propria autovettura privo di patente poiché revocata, si è opposto all’intimazione dell’alt della pattuglia con livrea d’istituto, allontanandosi a forte velocità per le vie del centro. I militari operanti, notata la guida pericolosa, hanno ingaggiato con lo stesso un inseguimento di circa 1 km, riuscendo infine a fermarlo. Il 29enne è stato anche denunciato in stato di libertà per recidiva di guida con patente revocata. L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Gli stessi Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno poi denunciato in stato di libertà un 45enne luogo, per appropriazione indebita. In particolare, l’uomo, nel corso controllo di un circolazione stradale è stato fermato alla guida di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo. Dai successivi accertamenti si è appurato che il veicolo era intestato all’Erario dello Stato, in quanto oggetto di confisca, così come disposto dalla locale Prefettura.