In Latiano, i Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno proceduto all’arresto di due fratelli del luogo, rispettivamente 21enne e 20enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio in concorso.

In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso la loro abitazione e di un altro locale in loro uso, i militari hanno rinvenuto:

una busta di plastica contenente 3 panetti di hashish del peso complessivo di 76,9 grammi;

una bustina contenente 14 grammi di marijuana, già confezionati in 10 ulteriori piccole buste;

una ulteriore bustina di nylon contenente 14 grammi di marijuana, già confezionati in altre 10 bustine;

vari oggetti utilizzati per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i due giovani, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati presso la loro abitazione agli arresti domiciliari.