A Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal personale del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell’eseguire una perquisizione locale in quel centro, in particolare presso un locale del centro storico, gli operanti unitamente al cane Quentin, hanno rinvenuto e sequestrato, complessivamente:

· 15 grammi di Hashish, suddiviso in dosi già confezionate;

· 13 gr. di Marijuana;

· un bilancino di precisione;

· materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente;

· la somma contante complessiva di Euro 320,00

L’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato rimessa in libertà.

