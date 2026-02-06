Come la Serie A1 dopo l’incredibile storia di Trapani, anche la Serie A2 resta monca.

La Blu Basket Bergamo ha comunicato alla Federazione Italiana Pallacanestro la rinuncia al campionato. Lo ha fatto proprio alla vigilia della trasferta di Brindisi.

Tutte le partite disputate in questa stagione dal club lombardo (e ovviamente quelle in programma) saranno annullate mentre gli atleti saranno liberi di accasarsi altrove.

Nella nota inviata alla FIP, la società fa sapere di “aver esperito tutti i tentativi ragionevolmente esigibili al fine di garantire la prosecuzione dell’attività sportiva” e comunica formalmente “la propria irrevocabile decisione di ritirarsi dal campionato in corso con decorrenza in data odierna”, adducendo come motivazione “la sopravvenuta ed oggettiva impossibilità di sostenere i futuri impegni economici, finanziari ed organizzativi connessi alla partecipazione al campionato, nonostante le misure straordinarie volte alla continuità aziendale e sportiva”.