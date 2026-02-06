La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato l’esclusione della Blu Basket 1971 dal campionato di Serie A2 maschile 2025/2026. La decisione è contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 485 del 6 febbraio 2026, firmato dal Giudice Sportivo Nazionale Flaviana Fratoni.

La società ha comunicato il 5 febbraio la rinuncia alla prosecuzione del torneo, motivandola con una “sopravvenuta ed oggettiva impossibilità di sostenere gli impegni economici ed organizzativi” legati alla partecipazione al campionato. La rinuncia è arrivata prima della conclusione della prima fase della stagione.

Alla luce degli articoli 44 e 56 del Regolamento di Giustizia e dell’articolo 17 del Regolamento Esecutivo Gare, il Giudice Sportivo ha disposto:

– l’esclusione immediata della Blu Basket 1971 dal campionato di Serie A2 2025/2026, con la possibilità di iscriversi ai campionati a libera partecipazione;

– l’annullamento di tutte le partite già disputate dalla squadra;

– un’ammenda di 30.000 euro, pari a dodici volte la sanzione base prevista per la prima rinuncia;

– l’inibizione per tre mesi, fino al 6 maggio 2026, del legale rappresentante pro tempore Stefano Mascio;

– lo svincolo degli atleti senior e l’annullamento dei tesseramenti degli allenatori, con trasmissione degli atti agli uffici federali competenti.

La decisione ha effetti immediati anche sul calendario: la Blu Basket avrebbe dovuto scendere in campo domenica prossima a Brindisi, ma l’incontro è stato annullato in seguito all’esclusione dal campionato.

A tal proposito la società di Contrada Masseriola ha diramato una nota stampa attraverso la quale “informa di aver ricevuto in mattinata comunicazione via PEC da parte della società Blu Basket 1971, la quale preannunciava la rinuncia alla partecipazione al campionato di Serie A2 e di conseguenza alla partita di campionato tra VALTUR BRINDISI e GRUPPO MASCIO BERGAMO, originariamente prevista in data domenica 8 febbraio PalaPentassuglia.

A seguito del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo Nazionale, tale decisione viene resa ufficiale da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, pertanto si informa che la partita Valtur Brindisi-Gruppo Mascio Bergamo è stata ufficialmente annullata.

Ulteriori comunicazioni sulle modalità di gestione dei ticket acquistati presso il New Basket Store, nei punti vendita abilitati e tramite il portale online Vivaticket verranno comunicate con apposito comunicato nei prossimi giorni.”

Un epilogo pesante, che ridisegna il quadro della stagione e riaccende il dibattito sulle difficoltà economiche che continuano a colpire anche società di alto livello del basket italiano.