Dopo il successo della serata d’inaugurazione dello scorso 14 dicembre, inizia a svelarsi il ricco calendario di eventi che animerà la vita della nuovissima Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” – I Portici.

Il prossimo lunedì 30 dicembre ci sarà un Open Day che darà la possibilità a tutti di visitare la Biblioteca di Comunità, a partire dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00 si terranno due eventi di lettura teatrale per ragazzi mentre dalle ore 18.00 alle 19.00 si svolgerà una performance live e reading dal libro FRIDA Viva la Vida di Pino Cacucci.

Il 4 gennaio 2025 continuano gli eventi targati I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, con una nuova giornata di apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

I laboratori prenderanno il via dalle ore 11.00 alle 12.00 con la lettura teatrale per ragazzi, mentre nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 17.00 si terrà un laboratorio di scrittura creativa e messa in scena con performance aperta al pubblico rivolta a ragazzi dai 10 ai 14 anni.

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 lettura teatrale per ragazzi e dalle ore 18.00 alle 19.00 si terrà il Concerto di Capodanno a cura del duo pianistico Giovanna Castelli e Valeria Vinci.

Ma il calendario di eventi della Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” – I Portici continua: il 21 gennaio per la rassegna letteraria Città di Fasano “Pòr-ti-ci” si terrà la presentazione di “Come l’arancio amaro” della scrittrice palermitana Milena Palminteri, edito da Bompiani, mentre il 30 gennaio sarà ospite della biblioteca di comunità Giovanni Impastato, fratello di Peppino, con due appuntamenti, alle 10 un incontro con gli studenti, e alle 18 un incontro aperto con la città per presentare il libro “Mio fratello – una vita con Peppino”.

«Dopo l’emozionante inaugurazione del 14 dicembre – dice il sindaco Francesco Zaccaria -, che ha riempito tutti di energia e orgoglio, abbiamo programmato due appuntamenti che nel corso delle vacanze offrirannno la possibilità di conoscere e vivere la nuova biblioteca di comunità. Due giornate che saranno arricchite da laboratori per i ragazzi e da un concerto natalizio».

«Questi sono solo i primi appuntamenti per il mese di gennaio – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -, avremo eventi per tutte le età, con un occhio particolare ai più piccoli. Sono eventi di grande pregio culturale per i quali sono stati contattati degli esperti in letture animate e in scrittura creativa e poi ciliegina sulla torta il suggestivo concerto di Capodanno. L’obiettivo è quello di far vivere al massimo delle potenzialità la Biblioteca di Comunità in attesa della nuova gestione che ci consentirà di avere aperture pomeridiane (oltre a quelle delle mattine) tutti i giorni della settimana. Preannuncio che per il mese di febbraio ci saranno altrettanti eventi ed anche una sorpresa (del tutto inedita) per la città».

Ufficio Stampa

Città di Fasano