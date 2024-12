Si terrà martedì 17 dicembre, alle ore 11, la presentazione ufficiale del Comitato Interassociativo per il Bicentenario di Montalbano.

Presso la sede scolastica “G. Fortunato” di via Muzio Scevola, sempre a Montalbano, alla presenza delle autorità scolastiche, civili e religiose, i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo avranno contezza del loro passato e del loro futuro, non senza piccole sorprese a loro dedicate.

Presente il Sindaco Francesco Zaccaria, che non farà mancare il patrocinio della Città di Fasano all’importante appuntamento con la storia locale, a fare gli onori di casa ci sarà il Preside dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”, Pierluca Renna; che sin sa subito ha condiviso gli scopi e l’entusiasmo dei promotori. Non mancherà, inoltre, di portare il proprio saluto nemmeno il Parroco di Montalbano, don Mauro Sabino; anch’egli sostenitore di una iniziativa che proprio nella parrocchia trova molte ragioni del suo essere. Prevista e assai attesa anche la presenza dell’Assessore Regionale Fabiano Amati, sebbene impegnato in un’importante seduta di Consiglio.

Toccherà, quindi, ai promotori del Comitato Interassociativo presentare l’ambizioso progetto che vede coinvolte circa 15 associazioni e molti cittadini, tutti desiderosi di contribuire e testimoniare il proprio esserci.

Nella circostanza saranno, inoltre, presentati il logo e la pagina Facebook del Comitato, il cui motto ricorda e mutua quello del primo centenario: “Applaudo al culto della tradizione, che non è immobilismo; ma passato che collega al presente ciò che il futuro prepara”.

Grande attesa, dunque, nella “Terra del Dolmen”.