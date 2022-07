La vittoria di Pirro

Il sindaco Denuzzo e l’assessore al bilancio Iurlaro comunicano, in un articolo pubblicato sullo strillone, che il Consiglio Comunale di oggi approva il bilancio del Comune: 21 milioni di investimenti pubblici.

Nella realtà, rispetto ad un bilancio dal quale non emerge alcuna prospettiva di sviluppo, ma solo attività ordinaria già avviata dalle precedenti amministrazioni, c’è poco spazio per proclami in pompa magna.

L’enfasi con cui si racconta la strabiliante approvazione di quello che è il documento politico per antonomasia delle forze a sostegno dell’amministrazione non copre gli acciacchi della maggioranza.

Certamente un po’ di amaro in bocca è rimasto, considerando che di solito al consiglio comunale per l’approvazione del bilancio tutta la maggioranza dovrebbe essere presente, ben 17 consiglieri comunali.

Oggi invece erano presenti solo 14 consiglieri.

Ma la cosa peggiore è che il bilancio è passato con solo 11 voti.

Al momento della votazione 3 consiglieri di maggioranza, facenti parte di gruppi diversi, hanno lasciato l’aula. Evidentemente chi non era presente, ma soprattutto chi ha lasciato l’aula poco prima della votazione, non ha ritenuto opportuno votare questo bilancio.

E questo non mi pare un buon segno per una maggioranza che si vanta di essere coesa, affidabile e affiatata.

Anna Ferreri

Consigliera comunale di opposizione