I Billie Hard sono una band composta da voce, chitarra, basso e batteria; il gruppo porta sul palco un’esperienza unica e travolgente ispirata alla cultura pop anni Cinquanta. Con un repertorio che spazia tra swing, rockabilly, rock’n’roll, blues e rhythm and blues, lo show si propone come un viaggio musicale ricco di energia, colori e nostalgiche suggestioni, pensato per trasportare il pubblico in un’atmosfera vibrante e gioiosa. In versione Christmas, in occasione delle festività, lo spettacolo propone i classici natalizi italiani e americani; ogni brano rende omaggio alla magia del Natale, garantendo una serata coinvolgente e dal sapore vintage.

Appuntamento in piazza Commestibili, inizio alle ore 20. L’iniziativa è organizzata dalla città di Mesagne nell’ambito del cartellone natalizio.