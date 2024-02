La classifica su arrivi e presenze dei turisti italiani e stranieri relativi all’anno 2023 conferma la Città di Fasano nella top five della Regione Puglia. Lo dicono i dati recentemente diffusi dall’Osservatorio del Turismo di PugliaPromozione alla Bit di Milano. Gli arrivi sono stati 177mila e il totale delle presenze 680mila.

Fasano è quinta dietro Vieste, Bari, Ugento, Lecce e precede Otranto e Gallipoli. Durante la conferenza stampa prevista il 6 febbraio, all’interno dello stand della Regione Puglia, dal titolo “Un portale su collina e mare: le terre di Fasano nell’anno del G7 si raccontano sul web”, verrà presentato l’innovativo sito istituzionale di destinazione turistica. Sarà l’occasione per commentare i dati che si sommano a quelli già in possesso del Comune grazie a «PayTourist», il software dedicato alla gestione e al pagamento dell’imposta di soggiorno.

L’analisi dei trend del turismo relativa all’anno appena trascorso offre un primo dato di grande rilievo: il mese di dicembre 2023 registra una crescita dei flussi che si attesta, in media, attorno al 50% in più rispetto a dicembre 2022. Il dato particolare è da inquadrarsi in quello più generale dell’intero anno 2023 che registra un +13% di presenze e un +11% di arrivi rispetto al 2022.

«I dati ufficiali su arrivi e presenze della Regione Puglia hanno confermato la nostra città tra le cinque migliori della regione – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria -. L’anno turistico appena trascorso ci ha regalato risultati positivi e tantissime soddisfazioni che sono culminate con l’annuncio del Governo che Fasano, dal 13 al 15 giugno 2024, sarà la sede del prossimo G7. Un riconoscimento che ci emoziona e ripaga il lavoro svolto da tantissimi imprenditori lungimiranti che, con le loro “visioni”, hanno creato, nella nostra città, il turismo dell’eleganza, del racconto delle nostre radici e dell’impareggiabile professionalità. La sfida di domani è quella di consolidare il rapporto di collaborazione, che già ci sta regalando tante soddisfazioni, con la categoria degli albergatori e del settore extralberghiero e lanciare la sfida dei servizi di comprensorio. Il territorio della Costa dei Trulli merita, grazie ai numeri di arrivi e presenze, un riconoscimento formale da parte della regione. È fondamentale promuovere un comprensorio e non i singoli campanili, è fondamentale finanziare un sistema di trasporto comune, in attesa che il governo sblocchi NCC e Taxi. Se sapremo affrontare queste sfide, il futuro continuerà a sorriderci».

«Siamo entusiasti e orgogliosi di vedere Fasano tra le prime cinque mete pugliesi preferite dai viaggiatori di tutto il mondo – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – Il 2023 ci consegna due dati sorprendenti: il +30% del periodo gennaio-aprile e il +50% di dicembre rispetto al 2022. Si concretizza così, passo dopo passo, la nostra strategia per un territorio attrattivo e dinamico non solo in estate ma in ogni stagione dell’anno, in grado di offrire eventi, opportunità ed esperienze di enorme qualità, per attrarre viaggiatori da tutto il mondo ma anche cittadini dei paesi limitrofi. Questo risultato si realizza grazie ad un lavoro continuo, svolto con passione e in sinergia tra istruzioni e imprese. Continueremo a lavorare assieme per organizzare sempre meglio questo sistema vincente e per offrire esperienze indimenticabili a chi sceglierà ancora Fasano come destinazione di viaggio».

Ufficio Stampa

Città di Fasano