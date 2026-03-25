Quasi 3 milioni di euro in voucher per sostenere la crescita, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese della blue economy: è questo uno degli elementi chiave emersi oggi a Brindisi, presso Palazzo Guerrieri, nel corso del workshop organizzato da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione, nell’ambito del progetto Leap to Blue, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021–2027.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di imprese e stakeholder dell’economia del mare in un confronto aperto e partecipato, finalizzato a raccogliere fabbisogni, proposte e priorità strategiche in vista della definizione dei futuri bandi.

Il progetto Leap to Blue, della durata di 36 mesi e con un budget complessivo di circa 6,1 milioni di euro, è classificato come OSI – Operation of Strategic Importance, ovvero un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera ad alto impatto strategico per l’area adriatica. Il partenariato internazionale è guidato dall’Università di Zara e coinvolge ARTI Puglia, Università di Trieste, Unioncamere del Veneto, Università di Zagabria e Camera dell’Economia croata.

«Con Leap to Blue, ARTI rafforza il proprio ruolo di ponte tra ricerca, imprese e territori, promuovendo un modello di innovazione fondato sul trasferimento tecnologico e sulla cooperazione transfrontaliera – ha dichiarato la presidente di ARTI Luisa Torsi –. Attraverso strumenti concreti, come i voucher e un catalogo di servizi qualificati, le PMI della Blue Economy saranno accompagnate in percorsi di crescita che integrano competenze avanzate, sostenibilità e apertura ai mercati internazionali. È nella capacità di mettere in rete conoscenze, tecnologie e attori diversi che si gioca oggi la competitività dei territori, in particolare in un’area strategica come quella adriatica».

Obiettivo del progetto è rafforzare la competitività delle PMI attraverso un modello integrato che combina capacity building, attività di formazione e sviluppo delle competenze, con azioni di matchmaking e networking, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e la costruzione di collaborazioni lungo la filiera dell’economia del mare.

Al centro del workshop, la presentazione dello schema di voucher, che consentirà alle imprese di accedere a servizi specialistici e personalizzati in ambiti strategici quali internazionalizzazione, alta formazione (con focus su digitale ed ESG), aggiornamento delle competenze, innovazione e trasferimento tecnologico. In questo contesto, ARTI svolgerà un ruolo centrale nel pilastro dedicato al trasferimento tecnologico, contribuendo a rafforzare il dialogo tra ricerca e imprese e a sostenere i processi di innovazione.

Complessivamente, il progetto prevede il finanziamento di 162 voucher, per un valore medio di circa 18.000 euro per impresa. I voucher saranno assegnati a coppie di imprese italiane e croate, con l’obiettivo di attivare 81 partnership transfrontaliere e rafforzare la cooperazione lungo la filiera adriatica della blue economy.

I servizi saranno erogati gratuitamente alle imprese, nel rispetto del quadro regolatorio applicabile, inclusa la normativa sugli aiuti di Stato. Le opportunità saranno rese disponibili attraverso due call, previste rispettivamente nell’autunno 2026 e nell’estate 2027, pubblicate sulla piattaforma mairos.org.

L’incontro ha rappresentato non solo un momento informativo, ma anche un’occasione concreta di coinvolgimento attivo delle imprese, che hanno contribuito a delineare i contenuti del futuro catalogo dei servizi, affinché risponda in modo efficace alle esigenze reali del tessuto produttivo.

Con Leap to Blue, la cooperazione tra Italia e Croazia si traduce così in uno strumento operativo concreto a supporto della transizione verde e digitale delle PMI della blue economy.