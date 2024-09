Il gruppo consiliare di Forza Italia ha rivolto un invito al Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna a valutare anche altre ipotesi in riferimento alla cessione del parcheggio, di proprietà comunale, situato nei pressi della Chiesa di Santa Maria del Casale.

Allo stato attuale, infatti, nell’ambito degli interventi finalizzati al risanamento della Brindisi Multiservizi, si starebbe valutando la possibilità di cedere il parcheggio – attualmente gestito in concessione dalla società partecipata – ad Aeroporti di Puglia a fronte di un canone annuo non ancora definito, oltre all’assorbimento di un numero di unità lavorative della Bms non ancora quantificato.

Secondo il gruppo di Forza Italia il percorso ipotizzato è restrittivo in quanto non sarebbero state valutate altre ipotesi gestionali che potrebbero determinare maggiori vantaggi per la Bms e, di conseguenza, per il Comune di Brindisi.

L’invito rivolto al Sindaco, pertanto, è quello di lanciare una manifestazione di interesse per valutare eventuali altre offerte. Il parcheggio in questione è di 300 posti-auto in una zona attigua all’aeroporto e, quindi, è immaginabile che ADP applicherebbe tariffe simili (e quindi monto elevate) a quelle degli altri parcheggi già gestiti direttamente nei pressi dello scalo aeroportuale. Il che potrebbe far lievitare le offerte anche da parte di altre società interessate.

Gruppo consiliare di Forza Italia – Brindisi