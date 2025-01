Degustazioni, dinner class, stand gastronomici, musica, performance pittoriche e intrattenimento per adulti e famiglie, ma soprattutto brindisi con le etichette di alcune delle cantine più rappresentative della regione. Grande successo per la quarta edizione, con cinque appuntamenti nelle cantine e nelle location più belle, dell’annuale appuntamento di “Bolle di Puglia”. Da Lequile a Cerignola, passando per Ugento, Ostuni e Manduria, un percorso in cinque tappe di “Bolle di Puglia Experience”, organizzato dalla delegazione pugliese delle Donne del Vino, che si è confermato ancora una volta una importante manifestazione dedicata alle bollicine pugliesi. Cinque straordinari appuntamenti dall’8 dicembre fino al 13 gennaio, ognuno organizzato con cura e dedizione dalle socie sommelier Paola Restelli, Titti Dell’Erba, le produttrici Sabrina Soloperto, Michela Manduano e l’enotecaria Graziana Maiorano, in cinque territori enoici. A questi si aggiungerà l’ultimo evento organizzato per il prossimo 2 febbraio a Barletta, tra la cantina della disfida e Palazzo Marra, con degustazioni e masterclass a cura della socia Ilaria Oliva, inserito in un progetto dell’Associazione Eclettica, al quale la delegazione delle Donne del Vino parteciperà come partner con dieci cantine.

“Bolle di Puglia Experience” si riconferma ancora una volta un format di successo, ideato per promuovere e valorizzare la conoscenza della produzione spumantistica regionale, settore che negli ultimi anni ha registrato una notevole crescita dal punto di vista qualitativo e non solo. Nonostante il calo dei consumi dopo l’introduzione delle nuove disposizioni del codice della strada, il settore della spumantistica pugliese ha mantenuto un trend dei consumi positivo. Susumaniello, Negroamaro, Primitivo, Verdeca, Bombino bianco e nero, Fiano, solo per citarne alcuni, i vitigni dai quali nascono i vini delle socie pugliesi proposti per le varie degustazioni itineranti, per un tour nelle cantine, nei palazzi storici e ristoranti tra i più noti, da Nord a Sud della Puglia.

“La prima puntata di Bolle di Puglia Experience, organizzata nel Palazzo Baronale di Lequile, ha puntato al consumatore finale, non per forza esperto di vino – ha sottolineato l’organizzatrice della tappa Paola Restelli – un incontro conviviale per spiegare, tra musica, finger food e bollicine, come si produce lo spumante, come si serve o come si abbina, e abbiamo progressivamente “avvicinato” gli ospiti alle peculiarità della produzione pugliese, raccontando loro storie di luoghi e di uve che contraddistinguono la nostra terra da secoli. Molti utenti hanno finalmente capito che quando si vuole ordinare uno spumante non è detto che si debba per forza chiedere “un prosecco”. Anzi, niente di meglio che provare ad ordinare una buona bollicina targata Puglia”.

Altrettanto entusiasmante la tappa organizzata ad Ugento dalla sommelier e wine communicator Titti Dell’Erba. “Bolle di Puglia Experience ha portato nei calici l’essenza della nostra terra: sole, mare e passione! Un viaggio tra produzioni, vitigni e territori – ha commentato – che ha aperto le porte di luoghi speciali, come il ristorante Duca Salotto dei Sapori, trasformandoli in scenari unici per degustazioni esclusive. Orgogliosa di averne fatto parte e di aver promosso un consumo più consapevole e di aver veicolato la qualità delle Bolle di Puglia delle Donne del Vino”.

Grande successo e partecipazione anche per l’evento organizzato, in collaborazione col format Vineria Popolare del ristorante U Vulesc di Rosario Didonna a Cerignola. “La modalità scelta per presentare

il progetto è stata molto informale – spiega Michela Manduano, produttrice della cantina Mandwinery – le produttrici raccontavano le Bolle presenti sia durante la mescita che tra le persone. Mi ritengo soddisfatta di come sia andato l’evento per lo spirito di squadra che caratterizza la nostra associazione e che siamo riuscite a riportare durante l’evento. È stato un onore per me, poter raccontare la nostra Puglia, da nord a sud, attraverso le produzioni delle produttrici che hanno aderito all’evento”.

Un appuntamento caratterizzato non solo dalla degustazione di bollicine, ma anche dall’adesione a progetti di solidarietà con l’associazione AIDO e il Gruppo Comunale V.Urbano di Manduria, e con il Rotaract di Manduria con una raccolta per il reparto di Pediatria Oncologica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, quello da Cantine Soloperto. “Grande partecipazione da parte di gruppi e famiglie – racconta la produttrice Sabrina Soloperto, titolare dell’omonima cantina – bellissima atmosfera, importante coinvolgimento, per una serata dedicata alle bolle di Puglia, alla solidarietà, all’artigianato creativo, al cibo locale, al territorio e alla formazione e alle degustazioni delle bollicine delle Donne del Vino di Puglia”.

Anche la data di Ostuni in enoteca da WalkingWine della socia Graziana Maiorano è stata una serata di degustazione che ha suscitato molto interesse e partecipazione, dando un’ulteriore occasione di approfondimento e uno speciale brindisi con le Bolle di Puglia.

Le socie che hanno aderito all’iniziativa

Cantine: Apollonio, Caiaffa Vini, Cantele, Cantina La Marchesa, Cantine Due Palme, Cardone, Madri Leone, Mandwinery, Produttori di Manduria, Soloperto Vini, Tenute Rubino, Vetrère, Vignaflora, Vigneti Calitro, Villa Agreste. Enoteche: WalkingWine di Graziana Maiorano; Sommelier e Wine Communicator: Titti Dell’Erba, Ilaria Oliva, Paola Restelli. Si ringraziano i ristoranti che hanno ospitato due serate: Duca Salotto dei Sapori di Ugento e Vineria Popolare di Rosario Didonna a Cerignola.