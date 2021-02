E’ andata a buon fine la segnalazione della discarica abusiva nei pressi del sito archeologico di San Biagio effettuata dai cicloamici.

La discarica era stata segnalata al comune di Brindisi agli inizi di gennaio, poco dopo l’avvio del lavoro di mappatura pubblica delle discariche abusive.

Il Comune di Brindisi, dopo aver ricevuto la segnalazione, ci ha contattato attraverso un operatore incaricato di effettuare una prima ricognizione dello stato dei luoghi. Lo stesso, dopo aver ricevuto conferma della corretta locazione della discarica segnalata, ha effettuato adeguato rapporto all’Ente che ha quindi acconsentito affinché fosse effettuata la rimozione dei rifiuti.

Inizia quindi la pulizia delle discariche cominciando proprio da quella posta in un sito archeologico di importanza straordinaria: la cripta di San Biagio. Aspettiamo ora che il Comune di Brindisi provveda al più presto ad operare la pulizia degli altri siti segnalati nel territorio comunale. In tal senso l’operatore Brindisino ci ha rassicurato che è intenzione del Comune provvedere non solo al ripristino del decoro dei luoghi ma anche all’inserimento di adeguata cartellonista utile a scoraggiare lo sversamento dell’immondizia da parte degli inquinatori del paesaggio rurale.

La mappadei rifiuti, visibile per chiunque sul sito di cicloamici, si arricchisce con le segnalazioni di tutti i cittadini che vogliano contribuire all’iniziativa. Basta scattare qualche foto e segnalare la posizione della discarica, inviando via email la propria segnalazione.

I Comuni virtuosi, sono invitati a provvedere alla pulizia del sito, ed eventualmente a scoraggiare i riversamenti utilizzando apposite fototrappole.

La bonifica di una discarica viene riconosciuta, tracciata e premiata con l’inserimento di una bandiera verde sulla mappa. Le foto di prima e dopo la bonifica sono visibili cliccando sul punto verde.

La foto della discarica abusiva oggetto della denuncia prima dell’intervento di bonifica da parte del Comune di Brindisi

Dopo l’intervento di bonifica da parte del Comune di Brindisi