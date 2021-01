Non bastano un comunicato stampa ed una interrogazione al Ministro. Occorre fare molto di più se si vuole realmente tutelare la categoria degli albergatori, ottenendo l’estensione del bonus 110% anche alle strutture ricettivo-alberghiere.

E invece l’on. Palmisano (M5S) si è limitata ad una marchetta, producendo un atto parlamentare che non ha nessun valore. Solo qualche giorno fa, invece, in Commissione Bilancio, il suo partito ha bocciato l’emendamento presentato da Forza Italia (prima firmataria l’on. Gelmini e di cui sono cofirmatario) che avrebbe permesso – se approvato – di estendere i benefici del bonus 110% anche agli albergatori.

Ecco perché è opportuno che Federalberghi sappia effettivamente cosa è avvenuto.

Lo afferma in una nota il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (F.I.).