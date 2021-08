Ci sarà l’omaggio a David Bowie a tenere compagnia al pubblico di Fasano il 2 agosto nell’ambito della rassegna “Books, rock and songs” alla Casina Municipale alla Selva (piazzale delle Leggende) con inizio alle ore 21.

L’appuntamento prevede la conversazione sul libro “Il book club” di David Bowie (Blackie) con ospite Cesare Veronico, Direttore artistico del Medimex e successivo Dj Set “Omaggio a David Bowie” di Carlo Chicco con ospite sempre Cesare Veronico.

Tre anni prima di morire la rockstar svelò i 100 libri che più avevano influenzato la sua carriera e cambiato il suo modo di guardare il mondo. Questa è la sua eredità: un invito irresistibile a immergerci nei libri e nel loro potere di trasformarci. Il Book Club di David Bowie è molto più di una lista di libri da leggere nella vita: è un viaggio unico nella mente di uno degli uomini più brillanti del nostro tempo. 100 brevi saggi per scoprire il lato più intimo del Bowie lettore. Dall’Iliade a Lolita, da Lo straniero all’Inferno di Dante, con Il club del libro di David Bowie John O’Connell passa in rassegna la lista dei libri preferiti da David Bowie – questo incredibile regalo dell’artista al mondo – attraverso 100 brevi saggi, ognuno dei quali offre una prospettiva diversa sull’uomo, il performer, e il creativo che è stato David Bowie, sul suo lavoro come artista e sul periodo storico in cui ha vissuto.

Durante la serata sarà allestito inoltre un market con libri, vinili e memorabilia e rarità dedicate a David Bowie a cura di Wanted Record.

Biglietti e informazioni

BOOKS, ROCK & SONGS

Eventi musicali live con presentazione di libri a cura de I Presidi del Libro di Fasano

In collaborazione con Bass Culture, Casina Municipale, I Presidi del Libro di Fasano e Biblioteca Comunale di Fasano

presso Piazzale delle Leggende

Orario 21.00

Biglietto unico euro 5.00

Botteghino

Il botteghino della Casina Municipale è aperto da lunedì 5 luglio con i seguenti orari:

Domeniche dalle 17.30 alle 19.00

Lunedì dalle 20.00 alle 21.30

Martedì, giovedì e sabato, dalle 19.30 alle 21.30.

Inoltre i biglietti sono in vendita online e nei punti vendita Vivaticket a partire dal 21 Giugno

Per informazioni e prenotazioni tel. 347 0391689

Infopoint Casina Municipale: 328 3242230

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese