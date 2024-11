Le previsioni meteo dicono “bel tempo” e sarà quindi luminosa la domenica di Hortus Ostuni, manifestazione in programma anche oggi nella Villa comunale “Sandro Pertini” della Città bianca, con migliaia di visitatori annunciati.

Organizzata da Hortus Puglia, con la partecipazione di Comune di Ostuni, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Gal Alto Salento, Consorzio di Torre Guaceto, Parco naturale Dune Costiere, Parco naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Orto Botanico del Salento, Associazione botanica ed Orticolturale A.Di.P.A. e «Ville e Giardini di Puglia», la mostra mercato si sta confermando, in questa sessione autunnale del decennio di attività, non solo appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini e palcoscenico delle bellezze e delle particolarità, ma anche privilegiata offerta di percorsi di conoscenza per la salvaguardia del benessere del pianeta.

Dopo il boom di visitatori nell’anteprima di venerdì pomeriggio e dopo l’entusiasmo della giornata odierna vissuta tra inaugurazione ufficiale e numerosi incontri e laboratori, domattina il primo appuntamento di rilievo è per le ore 11 con un incontro su «Alimenti funzionali fermentati ed effetti benefici per la salute del consumatore». Previsto l’intervento di Maria Calasso, docente di Microbiologia agroalimentare presso l’Università degli studi di Bari, referente del corso di laurea triennale in Scienze per la Valorizzazione del Patrimonio Gastronomico, modera il dott. agr. Angelo Giordano.

Alle 12, quindi, un confronto su un tema altrettanto accattivante: «Piante aliene in ambiente mediterraneo». Introduce Bonaventura Cucci Presidente GAL Alto Salento 2020. Intervengono: Ennio Santoro – Dottore Forestale; Gianfranco Ciola – Dottore Agronomo, mentre a concludere sarà l’assessore all’Ambiente del Comune di Ostuni, Giuseppe Tanzarella.

Nel pomeriggio ancora momenti di confronto. Alle 16 si inizia con «“Giardini Mileto – Biodiversità in giardino”. Evoluzione del verde ornamentale tenendo conto del cambiamento climatico e dell’impoverimento in giardino», a cura del dott. agr. Donato Tetesi e di Michele Conversano. Modera l’incontro Titti Giacovelli, presidente Garden Club Taranto; alle 17 «Dal giardino – riconciliarsi con il selvatico» (ed. Ziczic), il libro di Cosimo Terlizzi sulla creazione del giardino mediterraneo di Lamia Santolina (Puglia). Dialoga con l’autore Maria Luisa Quintabà, responsabile regionale A.DI.P.A. Puglia. Ed alle 18 nuovo incontro su un tema di attualità: «Il Cavallo Murgese nell’Alto Salento». Introduce e modera Bonaventura Cucci, Presidente GAL Alto Salento 2020. Intervengono: Leonardo Fusillo, pres. Associazione allevatori cavallo murgese e asino di Martina Franca; Vito Ricci, veterinario; Rinaldo Francioso e Massimo Natola, proprietari e allevatori. Conclude l’incontro Laura Greco – Assessore alle attività produttive Comune di Ostuni.

«I visitatori di ieri ed oggi confermano come Hortus Ostuni sia diventata una singolare necessità nella vita di molti che cercano di stare al passo con i temi della vita all’aria aperta e del verde, della biodiversità e della cultura della sostenibilità ambientale – ha detto il presidente di Hortus Puglia Pierangelo Argentieri -. Quanto realizzato nelle due sessioni del decennale ci spinge a guardare oltre in maniera ostinata. I visitatori ci hanno detto che di Hortus c’è bisogno e noi siamo già a guardare al 2025».