Si è appena conclusa una settimana di prove per i Boomdabash nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. La band salentina ha completato l’allestimento del “Venduti Tour 2024” che comincerà a Campobasso sabato 1 giugno per poi proseguire, tra le prime tappe, in provincia di Viterbo, a Forlì, a Crotone e a Sammichele di Bari. Gli ultimi accorgimenti prima della partenza per un viaggio musicale che in estate toccherà le maggiori piazze italiane. Più di 20 anni di musica ripercorsi in un concerto che fissa i quattro segni di riconoscimento da sempre della band: energia, passione, costanza e sudore. In scaletta anche il nuovo singolo “Love u hate u”, in uscita oggi venerdì 31 maggio nelle radio e su tutte le piattaforme digitali. Un pezzo candidato a diventare la hit dell’estate 2024 che porta una wave diversa e inaspettata nella quale i Boomdabash mescolano leggerezza ed emotività.

I Boomdabash si confermano una delle band italiane più apprezzate della scena contemporanea con oltre 3,7 miliardi di stream totali, 34 dischi di platino e più di 1,3 miliardi di views su YouTube.

Al termine dell’ultima sessione di prove abbiamo incontrato nel foyer i cantanti Biggie Bash e Payà.

L’intervista è disponibile per la pubblicazione: download su rebrand.ly/Boomdabash.