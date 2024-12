La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Antonio Cristofaro come capo allenatore della squadra fino al 2027.

Il rinnovo per le prossime due stagioni rappresenta un passo fondamentale per il progetto sportivo e conferma la piena fiducia della società nelle capacità tecniche e umane di coach Cristofaro. Sotto la sua guida, la Dinamo Basket Brindisi ha raggiunto traguardi significativi, come le due promozioni consecutive, la salvezza al primo anno in Serie B Interregionale e il vertice della classifica in questa stagione sportiva.

“Siamo veramente soddisfatti che coach Antonio Cristofaro abbia deciso di continuare il rapporto di collaborazione con la nostra società,” dichiara il General Manager Dario Recchia. “Una firma che mi rende particolarmente felice, perché ho sempre apprezzato il suo modo di lavorare fin dal primo giorno in cui è entrato in palestra. I suoi punti di forza sono le doti umane straordinarie, unite a un’etica e a una professionalità davvero eccezionali. Inoltre, da ex cestista, non accetta mai di perdere, e i suoi successi con la Dinamo ne sono la testimonianza più evidente. I due anni di contratto rappresentano la precisa volontà di proseguire nel progetto avviato già alcuni anni fa.”

Coach Cristofaro ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo: “Sono orgoglioso e onorato della fiducia che la società ha deciso di accordarmi per i prossimi due anni. Desidero ringraziare la società e gli sponsor, che ci consentono di partecipare a un campionato nazionale prestigioso come la B2. Dal 2018, anno in cui è iniziata la mia avventura con la Dinamo nella Serie C Silver, abbiamo intrapreso un percorso di crescita sia tecnica che umana. Sono certo che la solidità del club e il valore delle persone che ne fanno parte saranno fondamentali per costruire, nei prossimi anni, un roster competitivo, in grado di puntare sempre più in alto.”

Il rinnovo fino al 2027 rafforza la stabilità del progetto tecnico e rappresenta un forte segnale di continuità per il futuro. Coach Cristofaro e Dinamo Brindisi: un binomio vincente che, anno dopo anno, continua a raccogliere successi.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi