Dopo il successo degli spettacoli messi in scena nel piazzale Catene di Brindisi, e mentre prosegue la versione “indoor” del Festival all’interno della casa circondariale di Brindisi, il “BPA 2021”, organizzato dall’AlphaZTL per la direzione artistica di Vito Alfarano, si sposta a Mesagne per il primo dei due spettacoli in cartellone.

Questa sera (mercoledì 11 agosto), in piazza Orsini del Balzo, la compagnia “Fabula Saltica” si esibirà in “Ballades”, uno spettacolo di danza ispirato al grande regista Ettore Scola e al suo film “Ballando ballando”.

La balera fa da sfondo a una non-storia che racconta la voglia della gente di ritrovarsi per sfuggire al grigiore, per sognare e amare, mentre il corso del tempo sfuma tutto inesorabilmente. Le musiche originali di Paolo Zambelli, che attingono dalla tradizione popolare, si arricchiscono di sonorità moderne legate al jazz e al rock esaltando l’energia delle danze, per diventare complici di questo gioco.

Lo spettacolo è a ingresso libero, nel rispetto delle norme anticovid, ed è stato messo in scena in mattinata per i detenuti della casa circondariale di Brindisi dove, nella giornata di martedì, l’attrice brindisina Sara Bevilacqua ha portato in scena “Stoc ddò – io sto qua”.

Qui il video di presentazione di “Ballades”



Qui il video della performance di Sara Bevilacqua nel carcere di Brindisi

https://we.tl/t-Z3Y7DLDcng