Un doppio spettacolo di danza e teatrodanza concluderà la seconda edizione del “Brindisi Performing Arts Festival” organizzato dalla compagnia AlphaZTL per la direzione artistica di Vito Alfarano: questa sera (martedì 17 agosto 2021) alle ore 21, in piazza Orsini del Balzo a Mesagne, andranno in scena “Perfect illusion”, di e con Francesco Biasi, proposto dalla “AlphaZTL Compagnia di arte dinamica” e “Remember My (lost) family”, di Nicolas Grimaldi Capitello, con la Compagnia Cornelia.

Perfect illusion è una storia che ne racchiude tante, troppe, sui disturbi alimentari: bulimia e anoressia. Rappresenta un contatto con queste realtà nascoste ai nostri sguardi ma che sono presenti nella vita di molti e forse non lo sappiamo. Racconta le verità celate e la visione distorta di un corpo che si dimena, stremato dalla battaglia con se stesso.

Remember My (lost) family narra il ciclo vitale di una famiglia che vive la separazione dei genitori come una rottura emotiva che muta e capovolge il proprio essere, dove gli incontri mettono in discussione le proprie relazioni.

Lo spettacolo è a ingresso libero con Green pass, nel rispetto delle norme anticovid.