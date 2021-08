Dopo il successo della serata d’esordio con il ritmo degli Psycodrummers e le lezioni di volo di Elisa Barucchieri, secondo appuntamento in cartellone per il “Brindisi Performing Arts Festival 2021”. Questa sera, alle ore 21, nello splendido scenario del piazzale Catene, Salvatore Striano metterà in scena la piéce teatrale “Il giovane criminale”.

Ispirato all’omonimo monologo di Jean Genet, “Sasà” Striano attinge alla sua vita passata, trascorsa dentro e fuori dal carcere: numerosi episodi accaduti realmente, alcuni commoventi, altri feroci, in un dialogo aperto con gli spettatori. Si parte da lui bambino alle prese con americani e prostitute, poi adolescente avvicinato dai boss e rinchiuso nel carcere minorile e infine adulto, criminale compiuto, che porta sul volto le tracce di una vita che può essere ancora riscattata. Un riscatto che arriverà attraverso l’arte alla quale Striano ha deciso di “convertirsi” completamente.

Lo spettacolo sarà replicato lunedì mattina, alle 10.30, per i detenuti della casa circondariale di Brindisi nella versione “indoor” del “BPA Festival 2021”, organizzato dalla compagnia AlphaZTL per la direzione artistica di Vito Alfarano.

Qui il video di presentazione di “Il giovane criminale”, di e con Salvatore Striano.



Qui il video della bellissima serata d’esordio del “BPA Festival 2021”



Lo spettacolo di questa sera è riservato a un massimo di 400 persone. Il costo del biglietto è di 12 euro mentre quello dell’abbonamento all’intera rassegna è di 36 euro. I bambini sino a 12 anni entrano gratuitamente.

Info e biglietti

www.brindisiperformingarts.com

Per acquistare i biglietti e gli abbonamenti utilizzare anche il seguente link

https://bit.ly/3jvZrNg