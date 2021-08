I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti effettuati anche mediante l’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 43enne di Brindisi, in atto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, nella giornata del 5 agosto, all’interno di un’attività commerciale del luogo, dopo essersi impossessato di alcuni capi di vestiario da donna, due profumi, una pinza metallica e un paio di orecchini in bigiotteria, occultandoli in uno zaino prelevato dal reparto valigeria, ha oltrepassato le casse fuggendo a piedi, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Il medesimo è stato rintracciato poco dopo a piedi in una via del centro abitato dal personale di pattuglia della citata Stazione. La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.