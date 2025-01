La sfida tra Brindisi FC e Fidelis Andria, valida per il campionato di Serie D, girone H, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. Il campo di gioco, reso impraticabile dalla pioggia incessante e dal vento, ha costretto l’arbitro Giorgio D’Agnillo della sezione di Vasto a posticipare la gara a data da destinarsi.

Il primo sopralluogo, effettuato alle 16:00 dall’arbitro insieme ai capitani delle due squadre, Leonardo Nunzella per il Brindisi e Oliver Kragl per la Fidelis Andria, non ha dato esito positivo. Nonostante ciò, è stato deciso di effettuare un ulteriore controllo alle 16:45 nella speranza di un miglioramento delle condizioni climatiche ma la situazione è ulteriormente peggiorata, rendendo impossibile disputare la partita.

Nonostante il freddo, il vento e la pioggia battente, un gruppo di tifosi della Curva Sud del Brindisi ha voluto far sentire il proprio sostegno alla squadra. Prima di lasciare il campo, i giocatori locali si sono recati sotto la curva per ringraziare i presenti, regalando un momento di unione e calore umano in una giornata segnata dalle difficoltà meteorologiche.

La Lega Pro comunicherà nei prossimi giorni la nuova data per il recupero della partita. Nel frattempo, le due squadre continueranno la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato.

Prima del rinvio, erano state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre:

Brindisi FC: Milan, Jansen, Incerti, Vazquez Chapuis, Citro ; Ledesma, Yangba, Nunzella (K); Fustar, Mataloni, Rajkovic. Allenatore: Ragno.

Fidelis Andria: Esposito; Maddaloni, Cancelli, Da Silva, Bonnin; Risolo, Balba, Kragl; Imputato, Derosa, Babaj. Allenatore: Scaringella.

Terna arbitrale: Giorgio D’Agnillo (sezione di Vasto), assistito da Antonio Bruno e Nicola Giancristofaro (sezione di Lanciano).