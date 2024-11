La nave Ocean Viking ha attraccato questa notte al porto di Brindisi, completando lo sbarco di 48 persone soccorse nei giorni scorsi in acque internazionali al largo della Libia. Tra i naufraghi, il 90% sono minori non accompagnati, tratti in salvo da un gommone sovraffollato in condizioni di estrema precarietà.

Durante le operazioni di soccorso, l’equipaggio ha dovuto fronteggiare pericolose manovre della guardia costiera libica, che ha generato tensioni inutili e rischiose, secondo quanto riportato da SOS Mediterranee, l’organizzazione che gestisce la nave.

Prima dello sbarco, i naufraghi sono stati sottoposti a controlli sanitari e seguiranno le procedure di identificazione, sotto il coordinamento della Prefettura di Brindisi con l’ausilio di Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e 118.

Successivamente le persone soccorse saranno condotte nei centri di accoglienza.

La nave era stata inizialmente diretta al porto di Ravenna, a oltre 1.500 km di distanza, una decisione che SOS Mediterranee ha definito “ingiustificata” e fonte di ulteriore sofferenza per persone già provate. “Ogni ora in mare è un peso enorme da sopportare, soprattutto per chi è già stremato fisicamente e psicologicamente,” ha dichiarato l’organizzazione, evidenziando inoltre come tali scelte compromettano la capacità di soccorso nel Mediterraneo centrale, lasciando l’area scoperta per giorni.

Nel 2024, le lunghe trasferte imposte alle navi umanitarie hanno già sottratto 76 giorni di operatività, con un bilancio potenzialmente drammatico in termini di vite non salvate.

Il soccorso dei 48 naufraghi rappresenta l’ennesima testimonianza delle difficoltà nel Mediterraneo e delle sfide poste da una gestione che, secondo SOS Mediterranee, “manca di umanità e pragmatismo.”