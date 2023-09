SS Brindisi FC comunica che in data odierna è stato disposto dalla Lega Pro il rinvio a data da destinarsi del match con il Catania in programma per domenica 10 Settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio “Iacovone”, valido per il secondo turno di Campionato di Serie C, Girone C.

Il rinvio è stato disposto a seguito della revoca dell’agibilità dello Stadio “Iacovone” disposta dal Comune di Taranto.