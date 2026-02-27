

Quattro domeniche, quattro trasferte, un unico filo conduttore: la crescita costante della Marzudia , squadra di casa alla Piscina Bozzano di Brindisi , che ai Campionati Regionali di Nuoto Master ha chiuso con un risultato di prestigio: quinta posizione nella classifica delle società natatorie pugliesi .

Un piazzamento che conferma il movimento in continua crescita del “Settore Master Marzudia” del suo fondatore e primo sostenitore Fabio Tagliamento e conferma la solidità del progetto tecnico fortemente voluto dallo stesso Tagliamento per quest’anno sportivo che vede oltre alla guida del suo responsabile tecnico Giuseppe Spinelli , la preziosa collaborazione di Vincenzo Giove sulla conduzione del gruppo a bordo vasca nelle sedute di allenamento e di Paolo Molfetta in qualità di Dirigente Accompagnatore: un progetto che ha fatto si che si siano avute ottime prestazioni di rilievo unite ad uno spirito di gruppo sempre vivo.

La manifestazione, articolata nelle prime quattro domeniche di febbraio , ha attraversato la Puglia con tappe nelle piscine di Nardò , Bari , Noci e Monopoli . In vasca la Marzudia si è presentata con un gruppo numeroso e competitivo: 40 iscritti , molti dei quali protagonisti di risultati “pesanti”, quelli che fanno classifica e danno identità a una società.

Il bilancio è più che positivo, soprattutto per un dato che vale più di mille aggettivi: sono caduti record regionali , individuali e di staffetta, segno evidente di un livello tecnico in piena maturazione.

I record regionali individuali

Nella giornata del 22 febbraio 2026 a Monopoli , la MARZUDIA SSD ha firmato una sequenza di prestazioni da copertina:

* Vincenzo Giove (M45) ha stabilito il Record Regionale nei 50 rana con 31.60 (22/02/2026 – Monopoli).

* Doppietta per Adriana Allegrini (M70), primatista pugliese sia nei 50 stile libero con 39.81 sia nei 100 stile libero con 1:35.21 (22/02/2026 – Monopoli).

* In evidenza anche Marzia Di Giulio (M70), nuova primatista regionale nei 50 dorso con 55.35 (22/02/2026 – Monopoli).

La forza del gruppo: record anche nelle staffette

Se i record individuali raccontano il talento, quelli di squadra certificano identità e compattezza. La Marzudia SSD ha aggiornato i primati regionali anche nelle staffette, tutte nella categoria M160-199 , con un mix di velocità, cambi precisi e grande lucidità nei momenti decisivi:

* 4×50 stile libero maschile M160-199: 1:45.96 (22/02/2026 – Monopoli)

Guadalupi Luca / Giove Vincenzo / Ruggiero Francesco / Pensabene Davide

* 4×50 stile libero mista M160-199: 1:53.13 (22/02/2026 – Monopoli)

Guadalupi Luca / Gabrieli Manuela / Bergamini Chiara / Pensabene Davide

* 4×50 misti mista M160-199: 2:06.07 (15/02/2026 – Noci)

Bergamini Chiara / Giove Vincenzo / Guadalupi Luca / Gabrieli Manuela

Risultati che non arrivano per caso: richiedono preparazione, programmazione e soprattutto un gruppo che sa “lavorare insieme”, dentro e fuori .

A sottolineare il valore del percorso, la dichiarazione di Vincenzo Giove , che guarda oltre i tempi e le medaglie:

“Ho trovato la squadra preparata ad affrontare questo evento importante per la società. La Marzudia SSD ,da anni raggiunge sempre risultati di tutto rispetto, ma i risultati sono importanti: lo spirito di squadra ha rappresentato la vera vittoria di questi giorni di gare.”

Un messaggio chiaro, in perfetto stile master: competizione sì, ma con la consapevolezza che la vera forza è la continuità, l’amicizia sportiva e la capacità di fare gruppo. E la Marzudia SSD , tra Nardò, Bari, Noci e Monopoli, lo ha dimostrato con i numeri e con l’anima.

Con la stagione ormai entrata nel vivo, il quinto posto regionale e il bottino di record rappresentano un punto fermo: Brindisi c’è , e la Marzudia SSD ,in corsia, continua a scrivere pagine importanti del nuoto master pugliese.

Si ringraziano tutti gli atleti :

Allegrini Adriana

Di Giulio Marzia

Tomasini Angela

Senafè Maria

Marcorio Alessandra

Gabrieli Manuela

Caiulo Silvana

Prudentino Alessia

Marotta Isabella

Bergamini Chiara

Panella Ludovica

Fumisetto Ilaria

Renna Elio

Molfetta Cosimo

Tagliamento Fabio

Molfetta Paolo

D’Errico Cristiano

Fischetto Tommaso

Migliaccio Antonio

Guadalupi Luca

Infortuna Giuseppe

Carbone Luca

Minghetti Pierluigi Simone

Romano Marco

Greco Decimo Francesco

Tamburrano Pietrondrea

Simone Marco

Toscano Alberto

Lomascolo Paolo

Tedesco Alessio

Giove Vincenzo

Fiorentino Gianrocco

Ruggiero Marco Carmelo

Buzzi Luigi

Soloperto Gregorio

Chionna Mario

Ruggiero Francesco

Pensabene Davide

Mele Nicolo’

Perugino Augusto

Simeoni Tiziana