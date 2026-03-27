Si terrà giovedì 2 aprile a Brindisi un importante momento di confronto e sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dello spettro autistico. L’iniziativa, dal titolo “I toni del blu”, è in programma alle ore 16.00 presso il Palazzo Nervegna, nella Sala della Colonna.

L’evento è promosso con il coinvolgimento di istituzioni, enti sanitari e associazioni del territorio, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sul tema dell’autismo e favorire una cultura dell’inclusione, in particolare tra i più giovani.

A coordinare i lavori sarà il dott. Salvatore Brigante (Lions, urologo). Previsti i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Marchionna, di mons. Giovanni Intini, del presidente del Consiglio regionale Toni Matarelli, del direttore generale Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, della presidente della Commissione Pari Opportunità Ernestina Sicilia e del presidente CROAS Puglia Massimiliano Fiorentino.

Ricco il parterre degli interventi, che vedrà la partecipazione di professionisti del settore sanitario e sociale: tra gli altri, Alessandro Saponaro (direttore DSM Asl Brindisi), la neuropsichiatra infantile Leonarda Gennaro, l’assistente sociale Caterina Di Maria, Antonio Trabacca (direttore IRCSS “E. Medea”), la neurologa pediatrica Marisa Elia, la garante per i diritti dei disabili Giuseppina Scarano e la psicopedagogista clinica Giovanna Caforio Massarelli.

Le conclusioni saranno affidate a Leonardo Potenza, Past President del Consiglio dei Governatori.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di informazione e sensibilizzazione, realizzato in collaborazione con diverse realtà associative impegnate nel campo dell’autismo. Un appuntamento che punta a rafforzare la rete tra istituzioni, scuola, sanità e famiglie, promuovendo conoscenza, inclusione e rispetto.