L’associazione “Brindisi che produce”, presieduta dall’imprenditore Franco Pennetta, nell’augurare buon lavoro al neo sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, dichiara la propria disponibilità a collaborare con il primo cittadino, con l’esecutivo che a breve andrà a definirsi e con il Consiglio comunale tutto. “Sempre e soltanto per la tutela degli interessi del territorio – dice Pennetta – attraverso il dialogo tra le parti e la reciproca correttezza. Il tutto, per difendere e tutelare gli interessi imprenditoriali delle piccole e medie imprese (PMI) presenti sul nostro territorio da tempo remoto, ma che non hanno mai avuto la considerazione che orgogliosamente rivendicano e che avrebbero meritato”. Difatti, le grandi società e multinazionali presenti nella zona industriale si sono rivolte ad aziende operanti nei nostri stessi settori produttivi, ma provenienti da altre province d’Italia. Non solo. Anche lo stesso Comune, attraverso gli uffici tecnici, non ha mai lavorato per ridurre tempi e burocrazie per il rilascio di permessi orientati ai nuovi investimenti, che sono il volano virtuoso per l’economia di tutto il nostro territorio.

“Caro Sindaco – dice Pennetta – il nostro invito è di collaborare insieme, per un reciproco interesse finalizzato ai cittadini e dell’economia della città. Un’associazione come la nostra può e deve rappresentare occupazione e opportunità economiche e commerciali, con positive ricadute per il sistema industriale, commerciale e turistico del territorio. Non chiediamo agevolazioni o scorciatoie. Al contrario, chiediamo d’intercedere con le società di cui sopra, affinché si valuti di distribuire la ricchezza prodotta, anche nel nostro territorio che le ospita.”

L’associazione chiede, infine, di avere pari opportunità con tutte le imprese che si vorranno coinvolgere, per una corretta e logica competizione.

“Siamo certi, sindaco – conclude Pennetta – che accoglierà il nostro invito; e per raggiungere i prestigiosi obiettivi, potrà contare sul grande contributo che questa associazione potrà offrirle in modo costruttivo e leale, consapevoli che il territorio va difeso e tutelato e non saccheggiato, come è avvenuto in questi ultimi anni, con gravi danni per l’economia di Brindisi. Buon lavoro Sindaco e andiamo oltre tutti insieme.”

Brindisi che Produce