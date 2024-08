Domenica 11 agosto alle ore 19:00, l’amministrazione comunale di Brindisi scoprirà la targa che segna la rinominazione del tratto iniziale di Via del Mare in “Viale Domenico Mennitti”.

L’evento, che si terrà presso l’intersezione con Corso Garibaldi, rappresenta l’atto conclusivo di un percorso avviato nel novembre 2023, quando il consiglio comunale, all’unanimità, approvò la mozione proposta dal consigliere Roberto Quarta per onorare l’ex sindaco, intellettuale e uomo di cultura.

Durante la seduta, i consiglieri comunali Quarta, Luperti, Cannalire, Mevoli, Fusco, Rossi, Di Donna e Vantaggiato sottolinearono come l’ex sindaco sia stato non solo un abile amministratore, ma anche un intellettuale che ha sempre creduto nel potere della cultura e dell’educazione come fondamenta di una società evoluta.

Domenico Mennitti, che ha guidato la città di Brindisi dal 2003 al 2011, è ricordato soprattutto per la visione che ha saputo instillare nella comunità. La sua amministrazione è stata caratterizzata da un profondo impegno nella rigenerazione urbana e ambientale, con l’opposizione ad alcuni investimenti impattanti (il rigassificatore della Brindisi LNG su tutti) e con progetti che hanno creato spazi verdi ed avviato a rendere Brindisi un modello di sviluppo urbano sostenibile.

La decisione di intitolargli la via del Mare, simbolo del progetto “Brindisi Città d’Acqua”, non è casuale.

Mennitti, rielaborando e facendo suo il progetto del Waterfront ideato dalla precedente amministrazione, aveva intuito che per dare un futuro alla città, era necessario riconnetterla con il suo passato marittimo, restituendole il ruolo di porta del Mediterraneo e riaffermando la sua identità di città-porto.

La scelta di intitolare la Via all’ex Sindaco è quindi un omaggio alla visione che Mennitti ha portato avanti con tenacia e passione, proiettando Brindisi verso un futuro in cui la storia, la cultura e l’ambiente convivono in armonia.

La mozione approvata evidenziava, tra i tanti contributi di Mennitti, l’impulso dato alla riapertura del Nuovo Teatro Verdi, che sotto la sua guida è diventato un polo di eccellenza culturale, e la promozione di Brindisi come città della conoscenza, con iniziative rivolte ai giovani e all’educazione.

Roberto Romeo, in un articolo pubblicato su “Agenda Brindisi” e “Brundisium.net”, ha definito la proposta di rinominare Via del Mare in onore di Mennitti come molto più di un semplice tributo: è un riconoscimento del sogno che l’ex sindaco ha coltivato per la sua città. Mennitti ha saputo vedere in Brindisi non solo un luogo fisico, ma un microcosmo di sfide moderne, una città che guarda al mare non solo come fonte di commercio ma come via di scambio culturale e rinascita continua.

Con questa intitolazione, Brindisi celebra il suo passato e guarda al futuro, ispirata dall’eredità di Domenico Mennitti, di un uomo che ha saputo coniugare sogno e realtà, passato e futuro, in un progetto di città che – nonostante qualche evidente battuta d’arresto – continuerà a vivere nelle generazioni a venire.