Il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuto in due distinti episodi di incendio di autovetture nelle ultime ore.

Il primo intervento ha avuto luogo a Cellino San Marco, in via De Viti De Marco, intorno alle 22:45 di ieri. Una squadra dei VVF è riuscita a spegnere rapidamente le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori danni.

Nella notte, intorno alle 4:00, una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta in via Benedetto Croce a Brindisi, dove due auto, una Peugeot e una Fiat, sono state coinvolte in un incendio. L’azione tempestiva dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e di garantire la sicurezza dell’intera zona interessata.

In entrambi i casi, il pronto intervento dei VVF ha evitato che le situazioni degenerassero, proteggendo persone e beni.