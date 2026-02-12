VELA CUP “MARINA DI BRINDISI” 30/3l MAGGIO

Torna per la tredicesima edizione la VELA Cup, il circuito di regate più partecipato del Mediterraneo, aperto a tutti e senza burocrazia organizzato dal Giornale della Vela, che nel 2025 ha coinvolto oltre 500 barche e 10.000 appassionati in tappe spettacolari dalla Liguria alla Sicilia.

Novità 2026

Il 2026 è un anno ricco di novità per il circuito VELA Cup. La prima – e più gustosa – riguarda il debutto del premio in denaro di 1.000 euro al vincitore assoluto di ciascuna tappa in tempo compensato. Oltre ai classici piatti silver- plated, inoltre, quest’anno ci saranno tre prestigiose coppe per i vincitori di categoria Sport Boat (tutte le vele), Cruising (solo randa e fiocco) e Classic Boat (barche oltre 25 anni) di ciascuna tappa.

Un’altra importante novità riguarda il calendario, con una nuova tappa pronta ad accogliere tutti gli appassionati dell’Adriatico. Nel weekend del 6-7 giugno a Rimini, abbinata alla 24 Ore di San Marino, si terrà la VELA Cup San Marino – Emilia Romagna.

Nuovi riconoscimenti speciali sono stati infine riservati all’equipaggio più giovane (VELA Cup Young) e al più anziano (VELA Cup Master), confermando lo spirito inclusivo per tutte le età e barche. Le classifiche divise in classi per lunghezza, e le classi sono così identificate:

Classe 1 sino a 9 metri

Classe 2 da 9.01 a 11 metri

Classe 3 da 11,01 a 13 metri

Classe 4 da 13,01 a 15 metri

Classe 5 oltre 15 metri

Ogni tappa offre fino a 42 premi tra coppe, piatti silver-plated e sorteggi, più l’immancabile bag ufficiale ricca di gadget. Oltre alla regata in mare, quello che contraddistingue la VELA Cup è la grande festa-premiazione in mare, dove gli equipaggi vengono premiati e coinvolti sul palco e viene allestito uno spazio aperitivo.

Calendario delle 8 Tappe

Liguria – Chiavari/Golfo del Tigullio: 2-3 maggio (regata 2 maggio)

Toscana – Marina Cala de’ Medici/Castiglioncello: 23-24 maggio (regata 23 maggio)

Puglia – Brindisi/Salento: 30-31 maggio (regata 30 maggio)

San Marino-Emilia Romagna – Rimini: 6-7 giugno (regata 6-7 giugno, abbinata alla 24 Ore di San Marino)

Sardegna 1 – Porto Rafael/Palau: 27-28 giugno (regata 27 giugno)

Sardegna 2 – Cala dei Sardi/Porto Rotondo: 18-19 agosto (regata 18 agosto) Campania – Procida/Golfo di Napoli: 26-27 settembre (regata 26 settembre)

Sicilia – Capo d’Orlando/Eolie: 3-4 ottobre (regata 3 ottobre)

Contatti: velacup@velafestival.com – instagram.com/vela.cup/ – facebook.com/vela.cup/velacup.it

REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI- CORFU 4/7 GIUGNO 2026

La 40ª edizione della Regata Internazionale Brindisi–Corfù prenderà il via a Brindisi il prossimo 4 giugno.

Dal 4 al 6 giugno, il lungomare cittadino ospiterà il tradizionale Villaggio della Regata, che animerà la città con eventi musicali, appuntamenti enogastronomici e momenti di intrattenimento. La serata del 6 giugno, dopo la cerimonia di benvenuto per gli equipaggi, si concluderà con lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Il 7 giugno, nel rispetto della tradizione, la partenza dalla diga di Punta Riso aperta al pubblico, per offrire ai tutti la possibilità di assistere a uno dei momenti più suggestivi dell’evento.

La regata da sempre rappresenta uno degli eventi sportivi più importanti per la spettacolarità e per la sua storicità, ma anche per gli alti standard qualitativi, tecnici e di sicurezza. Anche questa edizione vedrà la partecipazione di oltre cento imbarcazioni e più di mille regatanti provenienti da ogni parte d’Europa (9 le nazioni presenti nell’ultima edizione) e d’Italia, che proveranno ad aggiudicarsi i primi posti nelle differenti categorie di uno degli eventi velistici più importanti del Mediterraneo.

“E’ evidente – afferma il Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso – che la regata di quest’anno assume una importanza ancora maggiore in quanto quaranta edizioni sanciscono un vero e proprio record per un evento legato a doppia mandata al rapporto che Brindisi ha con il mare. Dal punto di vista sportivo siamo collocati sempre di più tra le regate più tecniche e importanti del Mediterraneo, mentre con il passare degli anni continua a consolidarsi il rapporto di amicizia tra la Puglia e l’isola di Corfu. Il tutto, proprio grazie ad un appuntamento sportivo di questa rilevanza. Nel frattempo, sono già state aperte le iscrizioni e contiamo già su presenze di grande prestigio. Fervono anche i preparativi per trasformare la regata in una grande festa per equipaggi, accompagnatori e per l’intera città.

TORNEO BASKET UNDER l3 “PORTA DEL SALENTO”

Brindisi, torna il grande basket giovanile: al via la 129 edizione del Torneo Under 13 “Brindisi Porta del Salento” Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto le finali disputarsi sul suggestivo campo di basket allestito nel cuore della città, in Piazza Santa Teresa, affacciata sul porto di Brindisi, torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate: il Torneo Under 13 “Brindisi Porta del Salento”, giunto alla sua 129 edizione.

La manifestazione si svolgerà dal 21 al 26 giugno e vedrà la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta Italia e 5 formazioni dall’estero, per un totale di oltre 300 giovani atleti, accompagnati da circa 100 tra allenatori e dirigenti e supportati da 60 giovani arbitri, confermando il valore sportivo, educativo e formativo dell’evento. Le gare si disputeranno su campi di basket allestiti all’aperto nei comuni di Brindisi, Mesagne, Fasano e Torre Santa Susanna, trasformando il territorio in un grande villaggio dello sport e favorendo la partecipazione di pubblico e famiglie.

Cuore simbolico del torneo sarà ancora una volta il campo di Piazza Santa Teresa, le cui immagini – diventate virali sui social con migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo – rappresentano ormai un’icona del basket estivo brindisino. Il playground è realizzato con il supporto di Ennova Solution, azienda leader nel mercato italiano dell’impiantistica sportiva, a conferma dell’elevato standard organizzativo della manifestazione.

Nel corso degli anni, il torneo organizzato dall’ASD Robur Brindisi ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per giovani talenti che oggi sono protagonisti del basket di alto livello. Tra questi spiccano nomi come Matteo Spagnolo, attualmente impegnato in Spagna e in Eurolega, Francesca Baldassarre, che nonostante la giovane età ed essendo ancora under è già un punto fermo del Battipaglia in Serie A1, oltre a essere un riferimento delle Nazionali giovanili italiane, e Giorgia Amatori, oggi protagonista nel campionato di Serie A2. Un segnale concreto della qualità tecnica e formativa della manifestazione.

Accanto all’aspetto sportivo, il Torneo “Brindisi Porta del Salento” si distingue da sempre per il suo forte valore sociale e inclusivo. Non è solo un torneo di basket, ma un’occasione di confronto e crescita tra ragazzi provenienti da culture, lingue e religioni diverse, un’esperienza che promuove il rispetto, l’amicizia e l’integrazione attraverso lo sport, veicolando valori che vanno ben oltre il campo da gioco.

Negli anni, la manifestazione ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti istituzionali, tra cui il patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del CONI, della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), del CSI e della Regione Puglia, consolidandosi come evento di riferimento nel panorama cestistico giovanile nazionale e internazionale.

La serata finale del torneo rappresenterà inoltre un momento particolarmente significativo: sarà, infatti, l’occasione per premiare personaggi del mondo dello sport e del sociale che si sono distinti per meriti, valori e impegno, sottolineando il forte legame tra la manifestazione, il territorio e la promozione di esempi positivi per le nuove generazioni.

Il Torneo “Brindisi Porta del Salento” non è solo sport: è un appuntamento capace di richiamare migliaia di appassionati e famiglie, diventando negli anni una tradizione dell’estate brindisina, oltre a rappresentare un importante strumento di marketing territoriale. La presenza di centinaia di atleti e accompagnatori genera infatti un significativo ritorno economico per le attività ricettive, commerciali e turistiche della città e del territorio, promuovendo Brindisi come destinazione sportiva, culturale e turistica.

Un evento che unisce sport, giovani, inclusione e territorio, confermando Brindisi come autentica porta del Salento e capitale estiva del basket giovanile.

ADRIATIC CUP CAMPIONATO MONDIALE DI MOTONAUTICA di F2

Brindisi si prepara a vivere tre giorni ad altissima adrenalina e spettacolo internazionale.

Dal 26 al 28 giugno 2026, la città diventerà la capitale mondiale della motonautica, ospitando il Campionato Mondiale di F2 – Adriatic Cup e il Campionato Italiano Formula Junior Elite, due tra le competizioni più prestigiose del panorama sportivo acquatico.

L’evento, organizzato dal Circolo Nautico Porta d’Oriente, nasce dalla sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di Confindustria Brindisi, della FIM – Federazione Italiana Motonautica, la Regione Puglia – Assessorato al Turismo e Puglia Promozione, e si avvale del fondamentale supporto del Comune di Brindisi, , della Camera di Commercio di Brindisi Taranto e della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Giunto alla XIII edizione, l’appuntamento si conferma un evento di rilievo internazionale, capace di valorizzare l’immagine di Brindisi e dell’intero territorio pugliese ben oltre il calendario sportivo. Ogni anno oltre 50 team provenienti da tutto il mondo trasformano la città nella vetrina dei bolidi del mare, attirando giornalisti di settore, appassionati di sport acquatici e migliaia di visitatori, affascinati da uno spettacolo che unisce tecnica, velocità ed emozione pura.

Negli ultimi anni, in concomitanza con la manifestazione, si è registrato un significativo incremento delle presenze turistiche, facilmente riscontrabile anche attraverso i canali social di piloti e team internazionali, provenienti dal Nord Europa, dagli Emirati Arabi e da numerosi Paesi del Mediterraneo. Un racconto spontaneo e autentico che contribuisce a diffondere l’immagine di Brindisi nel mondo.

La promozione turistica rappresenta infatti uno degli obiettivi centrali del comitato organizzatore che, edizione dopo edizione, ha affiancato alle competizioni un ricco programma di iniziative collaterali, trasformando l’evento sportivo in una vera e propria esperienza immersiva, capace di coinvolgere atleti, accompagnatori e pubblico.

“Continuando a credere e ad investire, tempo e risorse, negli eventi sportivi stiamo dimostrando quanto queste manifestazioni rappresentino un importante volano di sviluppo per il territorio. Il Mondiale di Motonautica non è soltanto un’appuntamento atteso a livello regionale, provinciale e cittadino, ma negli anni è diventato un’occasione per venire a trascorrere qualche giorno di relax in Puglia. Lo sport che fa crescere turismo, commercio e quindi il territorio. Direi che l’obiettivo, già raggiunto negli anni passati, è solo migliorabile”.

SNIM – SALONE NAUTICO DI PUGLIA – 22/26 OTTOBRE 2026

Dal 22 al 26 ottobre 2026 il porto turistico di Brindisi ospiterà la 22^ edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia. Si tratta, com’è noto, di uno dei più importanti eventi fieristici del comparto nautico a livello internazionale e sicuro punto di riferimento del settore per l’intero Mezzogiorno d’Italia, grazie alla presenza di realtà tra le più significative della cantieristica del nostro paese.

Nei giorni del Salone il “Marina di Brindisi” ospita centinaia di imbarcazioni in esposizione in acqua ed a terra. Il tutto, in aggiunta ad eventi promossi in collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero, Confindustria Nautica, la Regione Puglia, gli enti locali e di tutti i principali protagonisti della blue economy.

“Cogliere gli aspetti più importanti dell’evoluzione che il settore della nautica sta vivendo a livello internazionale – afferma il Presidente dello Snim Giuseppe Meo – rappresenta senza dubbio il nostro principale obiettivo, peraltro già raggiunto con successo nelle precedenti edizioni. Anche quest’anno saranno approfondite le tematiche legate alla formazione professionale che vede proprio Brindisi come punto di riferimento delle più importanti realtà cantieristiche italiane grazie al lavoro svolto in sinergia con la Regione per preparare al meglio giovani del territorio che vogliono raccogliere la sfida dei mercati in questo comparto. Inoltre, i momenti legati agli approfondimenti serviranno anche per illustrare al mondo nautico nazionale ciò che si sta per mettere in campo a Brindisi, con l’impegno di alcune tra le più rappresentative realtà produttive della nautica del nostro paese”.

LA COPPA EUROPA DI SCHERMA U23 PROTAGONISTA ALLA BIT 2026

Sport, turismo e grandi eventi: Brindisi alla BIT con la scherma europea.

Brindisi sarà protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano il prossimo 12 febbraio, insieme al Comune di Brindisi, per presentare la Mediterranean Cup – Circuito Europeo Under 23 di Scherma, giunta alla sua quarta edizione, come esempio concreto di grande evento sportivo capace di generare promozione turistica, valore culturale e crescita sociale per il territorio.

La manifestazione, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma e della Confederazione Europea di Scherma, con il sostegno del Comune di Brindisi, è curata da Patrizia Carra, presidente del Comitato Organizzatore, e da Alessandro Rubino, presidente della società Lame Azzurre – Maestri Zumbo. Le precedenti edizioni hanno fatto registrare numeri rilevanti: oltre 250 atleti partecipanti e, in due giorni di gara, più di 2.000 presenze tra staff tecnici, addetti ai lavori e appassionati provenienti da tutta la regione e da numerosi Paesi europei, contribuendo a rafforzare il ruolo di Brindisi come punto di riferimento europeo per la scherma Under 23.

«La Mediterranean Cup non è soltanto una competizione sportiva di prestigio internazionale – sottolinea Patrizia Carra, presidente del Comitato Organizzatore – ma un progetto culturale che mette al centro i giovani, il territorio e i valori profondi dello sport. Accogliere a Brindisi, città da sempre aperta all’incontro e allo scambio, atleti provenienti da tutta Europa significa creare un dialogo tra culture, generazioni e storie diverse, facendo dello sport uno strumento autentico di crescita, educazione e appartenenza».

Un valore che si riflette anche sul piano tecnico e agonistico, come evidenzia Alessandro Rubino, presidente della società Lame Azzurre – Maestri Zumbo: «Dal punto di vista sportivo, la Mediterranean Cup rappresenta un appuntamento di altissimo livello tecnico nel circuito europeo Under 23. È una competizione che misura il talento, la preparazione e la maturità degli atleti, accompagnandoli in una fase cruciale del loro percorso. Ma è anche un’occasione per trasmettere il senso della disciplina, del rispetto e del confronto leale, elementi fondanti della scherma e, più in generale, della cultura sportiva». Alla BIT di Milano, la Mediterranean Cup sarà presentata come case history di successo nel rapporto tra sport, turismo e promozione territoriale. A testimoniare il sostegno istituzionale, il Comune di Brindisi sarà presente a supporto della vicesindaca Giuliana Tedesco, impegnata nel raccontare il ruolo strategico dei grandi eventi sportivi nello sviluppo, nel posizionamento e nell’attrattività della città.

Il grande sport nautico fa tappa in Puglia. Dall’8 al 10 maggio, le acque cristalline di Otranto ospiteranno una delle fasi più attese del Campionato Italiano Moto d’Acqua, evento d’eccellenza nel calendario della FIM (Federazione Italiana Motonautica) organizzato in collaborazione con Hardwave ASD.

Il Campionato, ormai punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale, si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della velocità e del mare. La tappa salentina si inserisce in un tour prestigioso che anche quest’anno toccherà altre località, consolidando il prestigio di una competizione in costante crescita di pubblico e visibilità.

Le gare, caratterizzate da altissime prestazioni tecniche e un forte impatto scenografico, vedranno gli atleti sfidarsi in diverse categorie, offrendo uno spettacolo adrenalinico a residenti e turisti. Non si tratta, però, di sola velocità: la manifestazione è una vera e propria vetrina per l’innovazione tecnologica del comparto nautico.

Oltre ai grandi campioni, il cuore del progetto FIM batte per le nuove generazioni. La Federazione punta infatti con forza sulla crescita dei piloti del domani.

“La Federazione Italiana Motonautica, che rappresento con orgoglio in Puglia, è fortemente orientata alla formazione dei giovani talenti,” — spiega il delegato regionale, Milena Maggio — “Puntiamo molto sulle attività dedicate ai ragazzi, offrendo loro una piattaforma professionale per emergere e competere ai massimi livelli.”