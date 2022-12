L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività del “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti” programma “RIUSA BRINDISI e CASE DI QUARTIERE”, continua in sinergia con gli Artigiani di UPuglia e con Casa di Quartiere San Bao, Liceo Artistico “E.Simone”, Artisti e Presepisti, le iniziative del “Chiostro d’inverno: Tra gusto e arte” con gli eventi del 29 dicembre.

La programmazione, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Associazione europea delle vie francigene (AEVF) prevede numerose attività che, come in precedenza, continueranno a svolgersi presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35, con ingresso gratuito.

Nell’atmosfera del Chiostro, con gli allestimenti a cura di Brindisi e le Antiche Strade, l’associazione organizzatrice prevede un ultimo appuntamento del 2022 per il 29 dicembre, alle ore 17:30, organizzando per i bambini dai 6 ai 10 anni, un laboratorio letture ad alta voce con CurioSementi, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti (Ex Convento delle Scuole Pie, via G. Tarantini 35) e alle 19:00 saluteremo la fine del 2022 con danze e canti tradizionali (Dalla Pizzica alla Tarantella e non solo) curati dagli artisti e maestri della Casa di Quartiere San Bao – La Rosa, ballando e cantando tutti insieme nel Chiostro.

E per il 2023, ci aspettano varie occasioni, con le esposizioni dell’artigianato di qualità con UPuglia per le giornate del 4-5-6 gennaio, dove ci sarà la “Befana vien di giorno” e due appuntamenti con le danze e i canti tradizionali il 4 e 6 gennaio.

V’invitiamo a partecipare per cogliere ogni sfumatura di queste festività.

Eventi gratuiti.

A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum