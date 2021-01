L’associazione Brindisi e le Antiche Strade continua, nel rispetto della normativa covid-19, la programmazione ed organizzazione delle attività in seno al “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti, sito presso l’ex Convento delle Scuole Pie in via Giovanni Tarantini 35, gestito dalla stessa associazione grazie al programma “Riusa Brindisi”.

In queste settimane abbiamo iniziato a calendarizzare gli incontri e le iniziative insieme al Liceo Artistico e Musicale “Simone-Durano” di Brindisi , partner della nostre attività.

È stato organizzato un ricco programma che va dalle mostre, agli spettacoli artistico-musicali e alle rubriche culturali, da fruire in modalità online o in presenza (quando sarà possibile) e in forma ibrida.

Un’altra novità che vede rafforzare ancora di più questa unione all’insegna della creatività giovanile è l’attivazione dei percorsi PCTO, che sta per “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”(Ex alternanza scuola-lavoro) e che vedrà gli studenti del liceo ed il gruppo dei “Giovani artisti in cammino” impegnati all’interno di specifici ambiti d’intervento con il pieno coinvolgimento dell’Accademia degli Erranti.

ll Liceo Artistico e Musicale “Simone-Durano” si dimostra una istituzione di qualità, attenta a cogliere gli stimoli del territorio e a trasformarli in occasioni formative per gli alunni, attualizzando contenuti e percorsi di studio.

Come associazione Brindisi e le Antiche Strade, siamo lieti di aprire sempre di più alla città ed ai giovani gli spazi dell’Accademia, contribuendo così allo sviluppo artistico, sociale e culturale delle nuove generazioni che in noi possono trovare un punto di riferimento.

La creatività, l’arte, la formazione non si arrestano, ma trovano nuove forme e metodi per svilupparsi, e noi ci siamo.

Associazione Brindisi e le Antiche Strade e Liceo Artistico e Musicale “Simone-Durano”