L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ “Accademia degli Erranti” , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge”.

Avremo il piacere di presentare “RACCONTI DELLA TUA TERRA” di Susy Mocerino, la Valle del Tempo editore, nella serata di Venerdì 16 giugno ore 19:00, presso la Terrazza dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie). In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso la Sala Conferenze.

IL LIBRO: L’esodo di generazioni in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori, la ferita del distacco dagli affetti, dalle proprie radici, sono esperienze che accomunano i migranti di tutti i Sud del mondo. Chi resta indietro combatte la nostalgia e cerca modi per accorciare le distanze. Marianna non prenota un volo per andare a vedere il nipotino che sta per nascere a Bergamo. Resta al suo posto, è presente. Impugna la penna e racconta. Inventa storie ambientate a Napoli, nella provincia che attornia il capoluogo campano. Trasmette l’eco di parlate regionali, sapori di antiche ricette, e il gusto della convivialità di una terra benedetta dal cielo e sfregiata dagli uomini. Esplora altri Sud, giocando con le ironie della vita, abbracciando, coraggiosa, la causa dei poveri. I dodici racconti di Marianna sono legati dal nastro delle vicende della sua quotidianità. Ma il “corredino” così confezionato risulta di una taglia troppo grossa, se si pensa al bambino per il quale è stato cucito. So’ cunte p’a criscenza. Per quando saremo abbastanza grandi da guardare il mondo con gli occhi puri di un bambino.

L’AUTRICE: Vive e scrive tra il Vomero, ameno quartiere di Napoli dove abita, e Sant’Agata de’ Goti, paese del Sannio beneventano dove possiede una masseria attorniata da un fazzoletto di terra: “la casa del pane”, luogo d’incontro, laboratorio di sogni che vede nascere il meglio delle sue opere. Tra teatro, canzoni, racconti, e buona cucina.

Dialogherà con l’autrice: Antonio Melcore. Accademia degli Erranti e Segretario Brindisi e le Antiche Strade. Letture a cura di: Mino Profico, Attore e Accompagnamento musicale a cura di: Giampaolo Nicastro.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie